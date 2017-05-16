В Минске погиб пенсионер, переходя дорогу вне перехода

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске пенсионер погиб под колесами автомобиля, переходя дорогу вне пешеходного перехода, сообщила БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Заводского РУВД Минска Анастасия Забавская.

Трагедия произошла 16 мая на улице Нестерова около 18.50. "Мужчина 1945 года рождения, выйдя из автобуса, переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. Пенсионер погиб в результате наезда легкового автомобиля, от полученных травм он скончался на месте происшествия. В условиях ограниченного обзора у водителя не было возможности снизить скорость и предотвратить удар", - рассказала Анастасия Забавская.

Госавтоинспекция призывает пешеходов не подвергать себя неоправданному риску и соблюдать правила перехода проезжей части.-0-