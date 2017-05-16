ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске погиб пенсионер, переходя дорогу вне перехода

17.05.2017 12:55 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
В Минске погиб пенсионер, переходя дорогу вне перехода

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске пенсионер погиб под колесами автомобиля, переходя дорогу вне пешеходного перехода, сообщила БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Заводского РУВД Минска Анастасия Забавская.

Трагедия произошла 16 мая на улице Нестерова около 18.50. "Мужчина 1945 года рождения, выйдя из автобуса, переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. Пенсионер погиб в результате наезда легкового автомобиля, от полученных травм он скончался на месте происшествия. В условиях ограниченного обзора у водителя не было возможности снизить скорость и предотвратить удар", - рассказала Анастасия Забавская.

Госавтоинспекция призывает пешеходов не подвергать себя неоправданному риску и соблюдать правила перехода проезжей части.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Мужчина 1945 года рождения, выйдя из автобуса, переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. Пенсионер погиб в результате наезда легкового автомобиля, от...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Витебчанин хранил на даче марихуану и арсенал оружия
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика