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Витебчанин хранил на даче марихуану и арсенал оружия

17.05.2017 12:53 — Разное | БелТА  
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Витебчанин хранил на даче марихуану и арсенал оружия
Фото из архива

17 мая, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Витебчанин хранил на даче марихуану и арсенал оружия, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Сотрудники подразделений по наркоконтролю УВД 15 мая в ходе оперативно-разыскных мероприятий в дачном доме неработающего витебчанина 1972 года рождения обнаружили и изъяли более 87,2 г марихуаны.

В отношении задержанного Витебским городским отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328 УК Беларуси.

Выяснилось, что мужчина также хранил 2 винтовки, гладкоствольное ружье и несколько десятков патронов. Оружие изъято и направлено на экспертизу.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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Сотрудники подразделений по наркоконтролю УВД 15 мая в ходе оперативно-разыскных мероприятий в дачном доме неработающего витебчанина 1972 года рождения обнаружили...

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