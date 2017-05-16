﻿ Гродненские таможенники изъяли партию холодильников. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гродненские таможенники изъяли партию холодильников

17.05.2017 13:08 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненские таможенники с помощью инспекционно-досмотрового комплекса выявили факт незаконного перемещения через границу партии холодильного оборудования, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Водитель транспортного средства МАЗ, следующий на территорию ЕАЭС через пункт пропуска "Привалка", представил для таможенного оформления документы на партию холодильных шкафов, предназначенных для охлаждения и хранения напитков. Однако по полученной с помощью инспекционно-досмотрового комплекса сканограмме было определено, что товар перемещается в большем количестве.

При последующем досмотре установлено, что фактически холодильников перемещается вдвое больше, чем указано в транзитной декларации. Нарушив таможенное законодательство, субъект хозяйствования намеревался сэкономить на уплате таможенных платежей около Br6 тыс.

18 незадекларированных холодильников изъято до решения суда. Таможней проводятся необходимые проверочные мероприятия в соответствии со ст. 14.5 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь. -0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Водитель транспортного средства МАЗ, следующий на территорию ЕАЭС через пункт пропуска "Привалка", представил для таможенного оформления документы на партию...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске погиб пенсионер, переходя дорогу вне перехода
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика