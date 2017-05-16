Гродненские таможенники изъяли партию холодильников

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненские таможенники с помощью инспекционно-досмотрового комплекса выявили факт незаконного перемещения через границу партии холодильного оборудования, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Водитель транспортного средства МАЗ, следующий на территорию ЕАЭС через пункт пропуска "Привалка", представил для таможенного оформления документы на партию холодильных шкафов, предназначенных для охлаждения и хранения напитков. Однако по полученной с помощью инспекционно-досмотрового комплекса сканограмме было определено, что товар перемещается в большем количестве.

При последующем досмотре установлено, что фактически холодильников перемещается вдвое больше, чем указано в транзитной декларации. Нарушив таможенное законодательство, субъект хозяйствования намеревался сэкономить на уплате таможенных платежей около Br6 тыс.

18 незадекларированных холодильников изъято до решения суда. Таможней проводятся необходимые проверочные мероприятия в соответствии со ст. 14.5 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь. -0-