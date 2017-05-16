Руководителям предприятий-должников ограничат выезд за границу

Новое законодательство не только расширило права судебных исполнителей, но и преподнесло "новинку" для руководителей предприятий-должников, сообщил на пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларуси управляющий партнер адвокатского бюро "Лев, Шерстнев и партнеры" Борис Лев.

Ранее в Беларуси существовала система взыскания судебных исполнителей при общих судах и при экономических. После проведения судебной реформы, системы были объединены в одну, деятельность которой теперь будет регулироваться данным законом.

"В законодательстве о судебных исполнителях появилась новинка — судебному исполнителю дали право не только арестовывать имущество должника-юридического лица, но и ограничивать выезд за границу за границу", — сказал Лев.

В данной связи он привел пример. "Предположим, должником является крупное юрлицо, в том числе, госпредприятие. К ним могут быть применены меры, ограничивающие их право выезда за рубеж. Не по личным долгам, а по долгам предприятия, которым данное лицо управляет", — отметил адвокат.

По его словам, такая норма закона будет стимулировать исполнять обязательств обязательства надлежащим образом предприятий должником.

В свою очередь, партнер адвокатского бюро "Лев, Шерстнев и партнеры" Денис Шерстнев пояснил, что в соответствии с новым законом, это может быть директор, главный бухгалтер, а также иной орган, который управляет компанией или предприятием. "Теоретически можно говорить о некоем совете директоров", пояснил спикер.

Возникла необходимость в единых правил игры должников физических лиц и для юридических лиц, закон вступил в силу на неделе.

В казино не пустят?

Лев также рассказал, что новый закон ограничивает право на посещение игорных заведений.

"Введено ограничение прав физического лица, имеющего долговые обязательства на посещение игорных заведений. Насколько это действенно, покажет практика", — сказал адвокат.

По его мнению, "это может сработать, когда физическое лицо проигрывает свои деньги в казино. Нужно разумного ограничить посещения игорных заведений, пока он не исполнит свои долговые обязательства".

Увеличены сроки

Адвокат также сообщил, что в соответствии с новым законом о взыскании долгов увеличен срок, в течение которого юридические лица могли обратиться с заявлением о взыскании долгов. Ранее это было шесть месяцев, теперь три года.

"Стало больше возможностей, чтобы получить свои деньги по долгам", — сказал он.

Как отметил Борис Лев, ранее существовала практика, когда общий суд, вынося решение, направлял взыскной лист в адрес должника. "Теперь данный механизм будет работать по-другому. Взыскатель для того, чтобы получить свои деньги, должен направить запрос в общий суд, получить исполнительный лист и направить его на исполнение", — сказал он.

После вступление в силу нового закона, на гражданина возлагается инициатива о взыскании собственных средств, ему придется приложить усилия.

"Судебный исполнитель не начнет работать, пока не получит исполнительный лист от взыскателя", — уточнил адвокат.