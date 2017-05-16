На дороге в Украине заметили новейший тактический ракетный комплекс

В Сети появились первые фотографии самоходной пусковой установки оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром», сообщает Ukrainian Military.



Фото: RCforum.ru

Вероятно, фото сделаны во время ходовых испытаний шасси ракетного комплекса. Судя по снимку, используется шасси белорусского производства МЗКТ-79292 грузоподъемностью 35 тонн.

ОТРК «Гром» — новейшая разработка украинского ВПК. Предполагается, что при его создании использовались наработки по ОТРК «Коршун-2».

Дальность пуска ракет ОТРК «Гром» составляет 280 км в экспортной версии и 450 км для армейской версии комплекса. Мощности боезаряда ракеты хватит, чтобы уничтожить цели на площади 10 тысяч квадратных километров.

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