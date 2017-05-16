Белорусских производителей допустили к российским госзакупкам

Белорусские производители, как и производители других стран ЕАЭС, смогут участвовать в закупках российских госкорпораций, рынок которых оценивается в 150 млрд долларов.

Как сообщил 17 мая замминистра антимонопольного регулирования и торговли Эдвард Матулис, в 2016 году в России запретили участвовать в закупках госкорпораций иностранным производителям, в связи с чем другие страны ЕАЭС обратились к Минэкономразвития РФ за разъяснениями, передает БелТА .

И вот, 15 мая было получено официальное письмо о том, что предприятия и товары стран ЕАЭС будут допускаться к закупкам госкорпораций России на тех же условиях, что и российские. Если у производителей стран ЕАЭС возникнут проблемы с участием в закупках российских госкорпораций, можно будет обратиться в Федеральную антимонопольную службу России.

Напомним, что 27 октября 2016 года главы правительств стран Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России не смогли согласовать проект Таможенного кодекса ЕАЭС. Позднее Кодекс был принят, однако без участия Беларуси.

Во время пресс-конференции 3 февраля Александр Лукашенко объяснил, почему не подписал Таможенный кодекс: по его мнению, документ не работает на практике и ущемляет интересы некоторых сторон. Тогда же Лукашенко сообщил, что приказал отозвать основных специалистов из таможенных органов.

Президент пообещал, что без решения всех проблем документа Кодекс не подпишет. Однако тогда между Беларусью и Россией наблюдалось серьезное ухудшение отношений, тогда как сейчас стороны вновь перешли к фазе братской любви и взаимопонимания. Не исключено, что подписание Таможенного кодекса белорусской стороной стало одним из условий решения двусторонних проблем между Беларусью и Россией и резкого потепления отношений между странами.