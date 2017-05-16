|
Белорусских производителей допустили к российским госзакупкам
Белорусские производители, как и производители других стран ЕАЭС, смогут участвовать в закупках российских госкорпораций, рынок которых оценивается в 150 млрд долларов.
Как сообщил 17 мая замминистра антимонопольного регулирования и торговли Эдвард Матулис, в 2016 году в России запретили участвовать в закупках госкорпораций иностранным производителям, в связи с чем другие страны ЕАЭС обратились к Минэкономразвития РФ за разъяснениями, передает
И вот, 15 мая было получено официальное письмо о том, что предприятия и товары стран ЕАЭС будут допускаться к закупкам госкорпораций России на тех же условиях, что и российские. Если у производителей стран ЕАЭС возникнут проблемы с участием в закупках российских госкорпораций, можно будет обратиться в Федеральную антимонопольную службу России.
Напомним, что 27 октября 2016 года главы правительств стран Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России
Во время пресс-конференции 3 февраля Александр Лукашенко объяснил,
Президент пообещал, что без решения всех проблем документа Кодекс не подпишет. Однако тогда между Беларусью и Россией наблюдалось серьезное ухудшение отношений, тогда как сейчас стороны вновь перешли к фазе
Однако 11 апреля белорусская сторона, медлившая с подписанием Таможенного кодекса ЕАЭС,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские производители, как и производители других стран ЕАЭС, смогут участвовать в закупках российских госкорпораций, рынок которых оценивается в 150 млрд...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии