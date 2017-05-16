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Выпускные: в Минске ограничивают продажу алкоголя
В связи со школьными выпускными и последними звонками продажа алкоголя будет ограничена в Минске 30 мая и 10 июня.
Об этом говорится в решении Мингорисполкома №1306 от 20 апреля, которое 17 мая опубликовано на
С 8.00 30 мая до 8.00 31 мая и с 8.00 10 июня до 8.00 11 июня в Минске ограничат продажу алкогольных напитков с объемной долей этилового спирта 7% и более, а также пива и слабоалкогольных напитков с объемной долей этилового спирта не более 7%. Продавать алкоголь можно будет только в объектах общественного питания в розлив.
Напомним, что согласно данным Всемирной организации здравоохранения, Беларусь
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В связи со школьными выпускными и последними звонками продажа алкоголя будет ограничена в Минске 30 мая и 10 июня.
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