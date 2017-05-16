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Выпускные: в Минске ограничивают продажу алкоголя

17.05.2017 11:53 — Разное | БДГ  
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В связи со школьными выпускными и последними звонками продажа алкоголя будет ограничена в Минске 30 мая и 10 июня.

Об этом говорится в решении Мингорисполкома №1306 от 20 апреля, которое 17 мая опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

С 8.00 30 мая до 8.00 31 мая и с 8.00 10 июня до 8.00 11 июня в Минске ограничат продажу алкогольных напитков с объемной долей этилового спирта 7% и более, а также пива и слабоалкогольных напитков с объемной долей этилового спирта не более 7%. Продавать алкоголь можно будет только в объектах общественного питания в розлив.

Напомним, что согласно данным Всемирной организации здравоохранения, Беларусь остается в мировых лидерах по употреблению алкоголя. В 2014 году данные ВОЗ вызвали в Беларуси небывалый ажиотаж: тогда нашу страну назвали лидером по употреблению алкоголя в мире. ВОЗ сообщала о том, что Беларусь употребляет 17,5 литров алкоголя в год на одного жителя, старше 15 лет.

 
Теги: Минск
 
 
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В связи со школьными выпускными и последними звонками продажа алкоголя будет ограничена в Минске 30 мая и 10 июня.

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