Выпускные: в Минске ограничивают продажу алкоголя

В связи со школьными выпускными и последними звонками продажа алкоголя будет ограничена в Минске 30 мая и 10 июня.

Об этом говорится в решении Мингорисполкома №1306 от 20 апреля, которое 17 мая опубликовано на Национальном правовом интернет-портале .

С 8.00 30 мая до 8.00 31 мая и с 8.00 10 июня до 8.00 11 июня в Минске ограничат продажу алкогольных напитков с объемной долей этилового спирта 7% и более, а также пива и слабоалкогольных напитков с объемной долей этилового спирта не более 7%. Продавать алкоголь можно будет только в объектах общественного питания в розлив.