Под Cлуцком двое мужчин поехали на Opel за «добавкой» в магазин и попали в аварию. Об этом сообщает портал SlutskGorod .





По информации издания, два пенсионера выпивали в деревне Браново Слуцкого района. Когда они решили, что спиртного недостаточно, отправились за «добавкой» в соседнюю деревню.

В деревне Павловка водитель Opel Vectra не справился с управлением и выехал за пределы дороги, где зеркалом зацепил один столб и на скорости врезался в другой. От удара опора линии электропередачи упала на автомобиль.



































К счастью, в ДТП никто не пострадал. Сотрудники ГАИ отвезли водителя и пассажира на медицинское освидетельствование, которое показало, что оба они пьяны.

В отношении водителя инспекторы составили четыре административных протокола.