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Пенсионеры на Opel поехали за "добавкой" и врезались в столб. Тот упал и раздавил автомобиль
Под Cлуцком двое мужчин поехали на Opel за «добавкой» в магазин и попали в аварию. Об этом сообщает портал
По информации издания, два пенсионера выпивали в деревне Браново Слуцкого района. Когда они решили, что спиртного недостаточно, отправились за «добавкой» в соседнюю деревню.
В деревне Павловка водитель Opel Vectra не справился с управлением и выехал за пределы дороги, где зеркалом зацепил один столб и на скорости врезался в другой. От удара опора линии электропередачи упала на автомобиль.
К счастью, в ДТП никто не пострадал. Сотрудники ГАИ отвезли водителя и пассажира на медицинское освидетельствование, которое показало, что оба они пьяны.
В отношении водителя инспекторы составили четыре административных протокола.
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К счастью, водитель и пассажир в ДТП не пострадали.
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