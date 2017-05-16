Аналитики прогнозируют рекорд по добыче нефти в России в 2017 году

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) ожидает нового рекорда добычи нефти в России в 2017 году. Аналитики АКРА увидели возможности для увеличения дивидендов российскими компаниями после 2019 года.
Нефть вверх на фоне дефицита
Продление пакта об ограничении добычи нефти до марта 2018 года странами ОПЕК и примкнувшими к соглашению государствами вне картеля, ожидаемое рынком, может привести к росту мировых цен на нефть до 55,5 долларов по итогам 2017 года (54 долларов/барр. Urals), а также способствовать долгожданному устранению профицита нефти на мировом рынке. Так считают аналитики АКРА, выпустившие прогноз развития российской нефтяной отрасли до 2021 года (есть у РБК). Эксперты полагают, что действие вступившего в силу в январе ограничения добычи уже привело рынок к балансу между спросом и предложением сырья по итогам первого полугодия 2017 года. А в случае продления соглашения на действующих условиях АКРА прогнозирует появление дефицита нефти в 1,5 млн барр./сутки во втором полугодии этого года. АКРА ссылается на данные Международного энергетического агентства, которое предсказывает к 2022 году мировой рост нефтедобычи на 5,6 млн барр./сутки (из которых 1,6 млн барр. придутся на США) и потребления нефти на 7,3 млн барр./сутки, пишет РБК со ссылкой на исследование.
Но ограничение добычи нефти на 300 тыс. барр./сутки не помешает России нарастить ее в 2017 году до 549 млн т — это на 1,5 млн т, или 0,27%, больше, чем в прошлом году, считает АКРА. Наибольший рост добычи будет у «Роснефти» и «Газпром нефти», считают эксперты агентства. Россия ограничила нефтедобычу с уровня октября 2016 года в 11,247 млн барр./сутки, что допускает добычу в 10,947 млн барр./сутки против 10,94 млн в 2016 году, не нарушая соглашения. Если бы не договоренности с ОПЕК, добыча нефти могла бы вырасти до 552,5 млн тонн в год, подсчитали эксперты рейтингового агентства, а в 2018 году она составит уже 563,2 млн тонн и будет расти вплоть до 2020 года.
При этом аналитики АКРА не видят угрозы со стороны не присоединившихся к соглашению по сокращению добычи США. По оценке заместителя директора агентства Василия Тануркова, прогнозируемый рост себестоимости сланцевой добычи в США выше текущего показателя в 59 долларов за барр. делает нерентабельным реактивный рост сланцевой добычи при мировых ценах ниже 60 долларов за барр.
Дивиденды в рост
Крупные российские нефтяные компании будут больше средств вкладывать в развитие, что может привести к стагнации и даже падению их свободного денежного потока в ближайшие два-три года, прогнозирует Танурков. Рекордные инвестиции должны окупиться после 2019 года, что позволит компаниям увеличить дивиденды.
В 2017 году доля капзатрат в EBITDA крупных компаний станет рекордным за последние пять лет, составив 74,2%. Прогноз АКРА сделан на основе анализа показателей семи крупнейших нефтегазовых компаний — «Газпрома», «Роснефти», «Сургутнефтегаза», ЛУКОЙЛа, «Татнефти», «Башнефти» и НОВАТЭКа. Их совокупные инвестиции АКРА оценило в 3 трлн росс. рублей в 2017 году.
Наиболее высокие темпы роста в текущем году будут демонстрировать инвестиции в нефтедобычу (1,2 трлн росс. рублей), а инвестиции в нефтепереработку (156 млрд росс. рублей в год) уже не вернутся к рекордным уровням 2014 года (290 млрд росс. рублей) из-за эффекта налогового маневра и стагнации спроса на топливо в России, говорится в прогнозе.
Танурков ждет роста дивидендов после 2019 года в физическом выражении у «Роснефти» на фоне роста мировых цен на нефть, а у ЛУКОЙЛа, по его прогнозам, дивиденды будут расти ежегодно примерно на уровень инфляции уже начиная с текущего года. Доля капзатрат в EBITDA крупных компаний уже в 2020 году упадет до 58,1%. А цены на нефть в мире вырастут до 57,1 долларов/барр. сорта Urals (против 42,3 долларов в 2016 году рост на 35%), прогнозирует он.
Другие мнения
Минэнерго пока не меняло свой прогноз нефтедобычи в 2017 году из-за продления пакта, сейчас он составляет 548–551 млн тонн. В понедельник, 15 мая, в Китае министр энергетики России Александр Новак сообщал, что ожидает восстановления баланса спроса и предложения на рынке нефти к концу 2017-го или началу 2018 года при продлении соглашения. К тому времени запасы должны достичь средних за пять лет уровней.
В пресс-службе «Роснефти» и «Сургутнефтегаза» отказались отвечать на вопросы РБК. ЛУКОЙЛ заморозит нефтедобычу на 50 тыс. барр./сутки в случае продления соглашения по сокращению добычи согласно своей квоте, отметил представитель компании. «Продление пакта об ограничении добычи позволит разгрузить рынки от излишков складских запасов нефти и поможет уверенно держать цену барреля на уровне 50–55 долларов, что очень позитивно как для бюджета России, так и для бюджета ЛУКОЙЛа», — передала пресс-служба компании слова ее вице-президента Леонида Федуна. При этом дивидендную политику и объем возможных заимствований ЛУКОЙЛа его представитель комментировать отказался. В середине сентября 2016 года Вагит Алекперов прогнозировал, что инвестиции компании в 2017 году составят 8–10 млрд долларов, а добыча нефти на ее месторождениях в России стабилизируется на уровне 86–88 млн тонн в год.
Сотрудник пресс-службы «Газпром нефти» сообщил, что компания не планирует увеличивать долг в 2017 году, а ее добыча вырастет с 86,2 млн до 89,2 млн тонн нефтяного эквивалента (по сравнению с 2016-м). Размер дивидендов он комментировать отказался.
Портфельный управляющий GL Asset Management Сергей Вахрамеев полагает, что сейчас мировой рынок нефтедобычи уже достиг баланса: разница спроса и предложения не превышает 100–200 тыс. барр./сутки. Он не разделяет оптимизма АКРА, что к концу года спрос на нефть превысит предложение на 1,5 млн барр./сутки. По его оценке, дефицита не будет из-за активного роста добычи в США и Канаде, которые не присоединились к пакту ОПЕК. Эксперт также не согласен, что стоимость сланцевой добычи вырастет выше 59 долларов/барр. из-за подорожания услуг по бурению, так как параллельно внедряются новые технологии, помогающие снизить операционные затраты на добычу этого вида нефти.
Вахрамеев разделяет выводы АКРА, соглашаясь, что пик инвестиций в российскую нефтедобычу придется на ближайшие два года, а за ним последует рост свободного денежного потока. На фоне роста инвестиций «Роснефть» и другие закредитованные компании, например «РуссНефть», будут наращивать свою долговую нагрузку, полагает он. Цена на нефть к концу 2017 года в зависимости от уровня добычи сланцевой нефти в США и выполнения пакта об ограничении добычи всеми участниками может колебаться на уровне 40–60 долларов /барр., прогнозирует эксперт.
По мнению старшего аналитика Sberbank CIB Валерия Нестерова, средняя цена на нефть сорта Brent по итогам 2017 года составит 55 долларов/барр. (53 долларов/барр. по Urals). Оптимизма по возникновению дефицита нефти в мире он не разделяет: ее избыточные запасы по итогам года составят 0,5 млн барр./сутки даже на фоне увеличения спроса в 1,5 млн барр./сутки из-за активного роста сланцевой добычи в странах Северной Америки. Нестеров согласен с тем, что инвестиции нефтяных компаний в ближайшие три года будут расти, если цены на нефть в мире продолжат свой рост. При этом он полагает, что из-за ограничения добычи у России будет падение нефтедобычи на 1 млн тонн, или 0,2%, в год к уровню 2017 года, до 546,5 млн тонн. Аналитик также разделяет идею, что в ближайшие два года компании продолжат занимать средства для инвестиций и рефинансирования долга, а после 2019 года вырастут их свободный денежный поток, чистая прибыль и дивидендные выплаты при стабилизации цен на нефть на уровне 60 долларов/барр. и ликвидации волатильности на рынке.
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