Лестница в доме



При проектировании лестничных конструкций учитывают ряд факторов. Это размер и форма пространства для их размещения, тип движения по ним, разность уровней, выбор технологии строительства, особенности нагрузки и т.д. Следом определяют такие параметры, как ширина, форма и размер ступеней, количество маршей, угол наклона. Делать все самому или заказать лестницу мастерам — каждый решает для себя сам. Главное правило — она должна быть удобной и безопасной. Но при малой площади комнаты придется частично пожертвовать комфортом.

Какой проем нужен для лестницы?





Чтобы рассчитать проем для прямой лестницы нужно учитывать минимальные требования к габаритам ее элементов. Так оптимальная высота ступени — 15 см, ширина — 30 см. Исходя из этого, нужно поделить общую высоту подъема (расстояние от пола первого этажа до уровня пола второго) на высоту ступени. Получим количество ступенек. Далее умножить полученное значение на 30 (ширина ступени). Получим длину проема. При строительстве также учитывают высоту над головой. Она не должна быть меньше 2-х метров.

Что такое крутизна лестницы?





Крутизной называется угол наклона лестницы по отношению к полу. Оптимально если он составляет 30–45°. Отклонения в большую или меньшую сторону создают дискомфорт при хождении. Необходимо делать уже или шире шаг, есть вероятность соскользнуть с проступи и т.д. Однако в помещениях малой площади приходится жертвовать комфортом и создавать более крутые конструкции. У них ширина и высота ступеней меньше. Есть и другой вариант — заказать лестницу с двумя маршами. Но в этом случае придется увеличивать ширину проема.

Как рассчитать длину марша?





Для расчета длины марша можно воспользоваться теоремой Пифагора. Для этого нужно знать высоту от пола до балок перекрытия и длину горизонтальной проекции лестницы. Далее по формуле с2 = а2+b2 найти величину и извлечь из нее корень. Допустим, высота равна 3 м, общая длина — 4 м. Тогда согласно формуле длина марша составит 5 м. Приведенные значения действительно только для прямой лестницы.

Что такое проступь?





Проступь — это горизонтальная плоскость ступени, на которую вы наступаете при подъеме или спуске. Ее поддержку и защиту от деформаций выполняет подступенок — вертикальная плоскость. Оптимальная ширина проступи должна находиться в пределах от 28 до 32 сантиметров. При меньших размерах пятка и носок будут свисать над краем ступени. Большая ширина проступи вынуждает выше задирать ноги и делать шаг больше. Поэтому есть смысл заказать лестницу, которая подойдет под особенности вашего передвижения.

Что такое рабочая высота?





Высота лестницы — это расстояние от пола на первом этаже до балок перекрытия второго этажа. Есть и такое понятие, как критическая высота. Это расстояние от нижней ступеньки, над которой начинается проем до потолка (балок перекрытия пола второго этажа). Оно должна быть не меньше 2-х метров, чтобы поднимаясь, вы не ударялись головой. Такое часто встречается на практике. Поэтому если хотите, чтобы все было правильно спроектировано, лучше заказать лестницу у специалистов.

Как рассчитать угол наклона?





Угол наклона — это отношение высоты ступени к ее ширине. Зная эти данные можно получить нужный градус уклона. Оптимальное соотношение 1:2, но в этом случае лестница занимает много места. Чтобы уклон равнялся 45 градусам (1:1), размеры подступенка и ступени должны быть одинаковыми. Вычислить нужный градус возможно по-другому — разделить высоту на общую длину и найти синус этого значения в радианах. Затем перевести результат в градусы. Вычисления должны быть точными иначе проще заказать лестницу.

Как рассчитать ступени для лестницы?





Количество ступеней определяют путем деления высоты конструкции на высоту подступенка. Если число будет дробным, результат округляют в меньшую или большую сторону. Ступени должны обеспечивать безопасный спуск и подъем, поэтому важно правильно согласовать их габариты с уклоном.

Как крепить балясины?





Балясины — опорные столбики, располагающиеся между ступеньками и поручнем. Крепят их саморезами или винтами. Для этого предварительно просверливают отверстия в днище балясин ровно по центру. Такие же отверстия делают в каждой ступеньке по 1-ой в центре или по 2 по бокам. Поочередно все балясины притягивают к опорной поверхности. Дальше выполняют их стяжку в верхней части с помощью доски и струбцин, делают необходимые засечки. После снимают столбики и по отмеченным линиям обрезают торцовочной пилой. Теперь можно крепить перила.

Как делают винтовые лестницы?





Винтовые модели экономят пространство, но имеют более сложный способ исполнения. Работу начинают с монтажа базовой опорной стойки. К ней фиксируют ступени, закрепляя на каждой из них кронштейны для поддержки. На заключительном этапе устанавливают балясины и поручни. Порядок сборки мало чем отличается от стандартного, но объем расчетов больше. Порой проще заказать лестницу в одной из компаний.

Как делают деревянные лестницы?





Работа начинается с проектирования. На этом этапе заказчик сообщает о своих предпочтениях, исполнитель выезжает на объект для осмотра и снятия замеров. Дальше ведется расчет параметров конструкции: ширины, высоты, уклона, размера ступеней, степень нагрузки и др. Когда проект согласован, начинается сборка — устанавливаются опоры и выравниваются по уровню. На них монтируются ступени. Далее закрепляют опоры и перила. Заказать лестницу лучше в специализированной компании, где правильно проведут проектирование и строительство.

Как крепить ступени деревянной лестницы?





Для присоединения ступеней и подступенков к опорной конструкции используют саморезы, металлические уголки. Чтобы скрыть следы крепления, применяют шканты. Под них высверливают небольшие отверстия нужного диаметра снизу ступеней и в деревянных опорах. Чтобы скрыть следы мебельных шурупов, поверх них надевают декоративные заглушки. Заказать лестницу и узнать обо всех хитростях установки элементов вы можете в нашем каталоге.

Какой выбрать материал для деревянной лестницы?





Эксперты советуют заказать лестницу или сделать ее самому из твердых пород дерева – дуба, ясеня, бука. Она обойдется дороже, но и прослужит дольше. Другой вариант – хвойные породы. Их эксплуатационные характеристики ниже, но и по цене они доступнее. Самым распространенным деревом остается сосна. Она проста в отделке, хорошо поддается тонировке, но имеет неоднородную структуру и быстро изнашивается. Спустя 6-7 лет может потребоваться замена элементов. Хорошая альтернатива сосне — лиственница. Она устойчива к гниению и влаге, прочна и долговечна. Нередко специалисты советуют использовать березу.

Как делают бетонные лестницы?





Бетонные лестницы бывают монолитными и комбинированными. Принцип их строительства аналогичен деревянным. На предварительном этапе делают проект – определяют место расположения, снимают нужные замеры — высоту и длину проема. Дальше определяют угол наклона, габариты ступеней, ширину марша. Начинают устройство опалубки из доски и бруса, делают арматурный каркас, заливают получившуюся конструкцию бетоном. На заключительном этапе выполняют облицовку.

Для выполнения расчетов можно воспользоваться специальными программами или онлайн-сервисами. Но спокойнее заказать лестницу в специализированных компаниях, контакты которых вы найдете на TAM.BY . Так вы избавите себя от необходимости решения сложных задач и возникших трудностей в процессе работы.