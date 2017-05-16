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Минск готовит «симметричные меры» на отказ таможни России по сертификатам соответствия стран ЕАЭС
17.05.2017 14:10 — Разное | Ежедневник
cs-garant.ru
Беларусь не исключает введения симметричных ответных мер на действия Федеральной таможенной службы России, не принимающей сертификаты соответствия на продукцию, выданные в других странах Евразийского экономического союза.
Об этом заявил председатель Государственного таможенного комитета республики Юрий Сенько, пишет
Ранее Госстандарт Беларуси заявил, что Федеральная таможенная служба России с февраля текущего года не принимает документы об оценке соответствия продукции требованиям единых технических регламентов Таможенного союза, выданные и зарегистрированные в Армении, Беларуси, Казахстане и Кыргызстане при таможенном декларировании товаров при пересечении границы РФ. В ведомстве подчеркнули, что если ситуация окажется неурегулированной в ближайшее время, то другим странам ЕАЭС придется принимать ответные меры.
"Такое решение еще не принято, но если понадобится и возникнет необходимость, мы не исключаем такой меры", — цитирует Сенько агентство
Сенько отметил, что белорусские таможенные органы уже выражали ФТС РФ свою обеспокоенность, направив в этот орган соответствующее письмо.
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Беларусь не исключает введения симметричных ответных мер на действия Федеральной таможенной службы России, не принимающей сертификаты соответствия на продукцию,...
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