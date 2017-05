В Сеть попало видео с засекреченными смартфонами Nokia

С интернет «утек» проморолик с пока не анонсированными смартфонами компании HMD под брендом Nokia. Об этом сообщает издание GSMArena .

На видео показаны Nokia 3 и 5, а также еще два устройства, которые пока не были представлены официально. Обозреватель издания полагает, что это Nokia 7 и Nokia 8. Известный поставщик утечек Эван Бласс утверждает, что видео подлинное, так как его создатель много лет работал с Nokia.

Никакие технические характеристики ролик не раскрывает. Можно заметить, что Nokia 7 выглядит почти так же, как и Nokia 6, отличается только модуль основной камеры. У предположительного Nokia 8 основная камера будет двойной.