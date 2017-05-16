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В Сеть попало видео с засекреченными смартфонами Nokia
С интернет «утек» проморолик с пока не анонсированными смартфонами компании HMD под брендом Nokia. Об этом сообщает издание
На видео показаны Nokia 3 и 5, а также еще два устройства, которые пока не были представлены официально. Обозреватель издания полагает, что это Nokia 7 и Nokia 8. Известный поставщик утечек Эван Бласс утверждает, что видео подлинное, так как его создатель много лет работал с Nokia.
Никакие технические характеристики ролик не раскрывает. Можно заметить, что Nokia 7 выглядит почти так же, как и Nokia 6, отличается только модуль основной камеры. У предположительного Nokia 8 основная камера будет двойной.
Также у всех новых устройств будет 3,5-мм разъем для наушников в отличие от последних флагманов конкурентов бренда.
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На видео показаны Nokia 3 и 5, а также еще два устройства, которые пока не были представлены официально.
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