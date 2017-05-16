ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Сеть попало видео с засекреченными смартфонами Nokia

17.05.2017 14:18 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

С интернет «утек» проморолик с пока не анонсированными смартфонами компании HMD под брендом Nokia. Об этом сообщает издание GSMArena.


Изображение: gsmarena.com

На видео показаны Nokia 3 и 5, а также еще два устройства, которые пока не были представлены официально. Обозреватель издания полагает, что это Nokia 7 и Nokia 8. Известный поставщик утечек Эван Бласс утверждает, что видео подлинное, так как его создатель много лет работал с Nokia.

Никакие технические характеристики ролик не раскрывает. Можно заметить, что Nokia 7 выглядит почти так же, как и Nokia 6, отличается только модуль основной камеры. У предположительного Nokia 8 основная камера будет двойной.

Также у всех новых устройств будет 3,5-мм разъем для наушников в отличие от последних флагманов конкурентов бренда.

Читайте также:

Стала известна цена возрожденных Nokia 3310 в Беларуси

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На видео показаны Nokia 3 и 5, а также еще два устройства, которые пока не были представлены официально.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Минск готовит «симметричные меры» на отказ таможни России по сертификатам соответствия стран ЕАЭС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика