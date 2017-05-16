Разборки из 90-х: клиент не оплатил работы, а директор СТО запрыгнул на капот автомобиля

Неоднозначная история произошла в столичном автосервисе. О ней нам рассказал читатель Сергей из Минска. Владелец автомобиля не уплатил за выполненную работу — покраску авто, так как посчитал, что работа сделана с дефектами и недостатками. А директор СТО прыгнул на машину, чтобы не дать автомобилисту выехать за ворота СТО. Разбираемся, на что вправе рассчитывать клиент, в такой ситуации.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Версия клиента Сергея

У минчанина Сергея в апреле этого года сломалась машина Subaru: после диагностики выяснилось, что не работал трос АКПП. Сергей нашел СТО — оно оказалось в Сеннице, договорился, чтобы эвакуатор СТО отбуксировал машину в мастерскую. На месте Сергей и мастер договорились, что, помимо ремонта АКПП, в мастерской покрасят еще и часть кузова — в темно-серый и серебристые цвета.

Спустя некоторое время, мастер СТО начал названивать Сергею: просил приехать на СТО и оплатить слесарные работы — за ремонт АКПП. Автомобилист их оплатил. Затем он увидел, что машину покрасили не в тот цвет: вместо темно-серого автомобиль покрасили в светло-голубой. К тому же выяснилось множество мелких недоработок.

— А это совсем не тот цвет, на который мы договорились — я хотел серый низ, как был у меня на бампере после аварии, а верх — серебристый. Мне казалось, все понятно. А тут голубой цвет — и это моя основная претензия. Конечно, в таком виде я отказался принимать работу. К тому же появилось несколько косяков после ремонта, все их мы перечислили письменно, — замечает Сергей.



Скриншот из письма читателя

Все свои замечания директор СТО написал своей рукой, а Сергей сделал пометку, что оплата работ будет произведена после устранения всех недостатков. За то, что при работе была сделана масса «косяков», Сергей попросил скидку и в ответ услышал, что «все вопросы решаемы».



Скриншот из письма читателя

— 12 мая я приехал на СТО. Попросили подождать, а спустя 20 минут пригласили в помещение. Там сотрудники СТО показали бумагу, где было написано, что машину у меня удерживают согласно п. 1 ст. 340 ГК (Кредитор, у которого находится вещь, подлежащая передаче должнику, вправе в случае неисполнения должником в срок обязательства по оплате этой вещи или возмещению кредитору связанных с нею издержек и других убытков удерживать ее до тех пор, пока соответствующее обязательство не будет исполнено — прим. AUTO.TUT.BY), и предложили подписать бумагу. Я сказал, что ничего подписывать не буду, сел в машину и вызвал милицию. Милиционеры опросили обоих, три часа длились переговоры. А потом милиция села в авто и уехала: экипаж уезжает как раз в тот момент, когда директор СТО прыгает мне на капот! А затем директор СТО спрыгнул и начал барабанить по стеклу, светить в лицо фонарем.

По словам Сергея, к 23.00 работники СТО выгнали свои машины на улицу, а его машину удерживали тросом, чтобы тот не смог выехать к воротам.

— Потом выгнал свою машину директор СТО, ворота заперли, а я остался на территории СТО. Тогда я снова позвонил в милицию — попросил вызвать второй наряд. Когда они приехали, я написал в протоколе, что меня силой удерживали за воротами, но милиционеры посоветовали решать эти вопросы через суд.



Фото предоставлено читателем

Когда милиция уехала, Сергей тоже вышел с территории СТО и пешком пошел домой, оставив машину перед воротами.

— Потом они мне начали названивать, чтобы я отбуксировал машину — она ж перед воротами так и стоит. Но я этого делать не буду, — говорит Сергей.

Версия СТО

Мы также пообщались с представителями СТО, где произошел конфликт. Директор СТО Андрей К. описывает ситуацию так:

— Я притянул клиента на своем эвакуаторе на СТО — не взял ни копейки за буксировку. Мы сделали работы по слесарке — отремонтировали АКПП. Клиент попросил еще перекрасить машину, сам выбрал цвет. Однако по приезде он сказал, что ему не нравится цвет, хотя он сам его выбрал. Но я не могу красить машину бесплатно — это работа, материалы, они стоят денег. Потом он попросил скидку — и начал указывать на недочеты. А там два маленьких недочета! Я эти оплошности могу за две минуты устранить! Покрасить его машину по Минску стоит 1,5 тысячи долларов. Почему я должен делать это бесплатно? Завтра же клиент придет и попросит еще один цвет.

Сотрудник СТО несколько раз повторяет, что цвет выбрал именно клиент, он его утвердил и привычки выбирать цвет на свой вкус у сотруников СТО нет. За недочеты, допущенные при работе, владелец авто попросил внушительную скидку:

— Да и какие это косяки? В фонаре детали пластика — так это просто: снимаешь фонарь, переворачиваешь, вытряхиваешь все эти осколки — и все. За это надо такая скидка?

Что касается «прыжков на капот» — то, по версии сотрудников СТО, никто на капот не прыгал:

— Директор стоял, на него поехал автомобиль, и, чтобы его остановить, он сделал такой выпад.

На СТО утверждают, что все делают по закону — они проконсультировались с юристом и ссылаются на Гражданский кодекс и намерены отстаивать свои права в суде.

Комментарий юриста

По словам юриста адвокатского бюро REVERA Марины Мишаковой, если услуга оказана ненадлежащим образом, то клиент вправе требовать исправить недочеты бесплатно.

— Случаи, когда услуга оказана ненадлежащим образом, подпадают под статью 31 Закона «О защите прав потребителей». Ненадлежащей считается услуга, если она оказана с нарушением условий договора или требований законодательства. К примеру, если в соответствии с договором автомобиль Сергея должен был быть окрашен в темно-серый цвет, а фактически его покрасили в светло-синий, это будет считаться ненадлежащим образом оказанной услугой и, соответственно, Сергей будет вправе потребовать, чтобы СТО:

— бесплатно устранило последствия некачественной услуги;

— уменьшило стоимость некачественной услуги;

— повторно и бесплатно оказало ту же услугу;

— возместило расходы, если Сергей решит устранить недостаток своими силами или с помощью кого-то еще;

— расторгло договор об оказании услуг и вернуло деньги. Это возможно в двух случаях: если в течение 14 дней СТО не устранило проблему или если недостатки оказанной услуги существенные, ухудшившие результаты услуг (к примеру, неустранимые недостатки; недостатки, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или несоизмеримых затрат времени; недостатки, которые выявляются неоднократно или проявляются вновь после их устранения).

Что касается удержания автомобиля, то авто можно удерживать только в одном случае — если долг Сергея за оказанные услуги по покраске соразмерен стоимости его автомобиля. Так как покраска явно стоит меньше, чем само авто, действия по удержанию незаконны.

Директор СТО может быть привлечен к административной ответственности. Если на автомобиле остались повреждения из-за прыжка на капот, то действия директора могут быть квалифицированы по ст. 10.9 КоАП как умышленное повреждение имущества в незначительном — (до 40 базовых) размере. В таком случае директор может быть привлечен к штрафу в размере до пятидесяти базовых величин.