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Путевка в детский летний лагерь обойдется в среднем в 490 рублей
Средняя стоимость путевки в детский летний лагерь круглосуточного пребывания в этом году составляет 490 рублей,
— Ежегодно осуществляется контроль за ценообразованием, в цену не включается прибыль, а только затраты на содержание, — отметила Ирина Соловьева.
Средняя цена путевки в спортивно-оздоровительный лагерь дневного пребывания — 120,
Также для удешевления стоимости путевки для работников бюджетных организаций коммунальной формы собственности предусмотрены дотации. В зависимости от типа лагеря размер дотации варьируется от 175 до 72 рублей.
— В соответствии с законодательством родитель оплачивает не менее 10% стоимости путевки, размер дотации — не более 40%, — рассказала Ирина Соловьева.
Информация о свободных местах в оздоровительных лагерях будет доступна онлайн. Актуальные данные к началу летнего сезона разместят на интернет-странице представительства на информационном ресурсе Мингорисполкома.
Традиционно наибольшим спросом пользуются вторая и третья смены, на них практически все путевки распроданы, а вот на первую и четвертую смену у родителей еще есть возможность оправить ребенка.
Всего в этом году запланирована работа 32 стационарных загородных оздоровительных лагерей почти на 8,3 тысяч мест в смену. Смены будут длиться от 18 до 21 дня.
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Средняя цена путевки в спортивно-оздоровительный лагерь дневного пребывания - 120, в 9-дневный палаточный лагерь - 112 рублей, в "школьный" лагерь - 92 рубля.
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