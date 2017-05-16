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Путевка в детский летний лагерь обойдется в среднем в 490 рублей

17.05.2017 14:52 — Разное | Tut.by  
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Средняя стоимость путевки в детский летний лагерь круглосуточного пребывания в этом году составляет 490 рублей, сообщила БЕЛТА начальник представительства Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Ирина Соловьева.

— Ежегодно осуществляется контроль за ценообразованием, в цену не включается прибыль, а только затраты на содержание, — отметила Ирина Соловьева.

Средняя цена путевки в спортивно-оздоровительный лагерь дневного пребывания — 120,
в 9-дневный палаточный лагерь — 112 рублей, в «школьный» лагерь — 92 рубля.

Также для удешевления стоимости путевки для работников бюджетных организаций коммунальной формы собственности предусмотрены дотации. В зависимости от типа лагеря размер дотации варьируется от 175 до 72 рублей.

— В соответствии с законодательством родитель оплачивает не менее 10% стоимости путевки, размер дотации — не более 40%, — рассказала Ирина Соловьева.

Информация о свободных местах в оздоровительных лагерях будет доступна онлайн. Актуальные данные к началу летнего сезона разместят на интернет-странице представительства на информационном ресурсе Мингорисполкома.

Традиционно наибольшим спросом пользуются вторая и третья смены, на них практически все путевки распроданы, а вот на первую и четвертую смену у родителей еще есть возможность оправить ребенка.

Всего в этом году запланирована работа 32 стационарных загородных оздоровительных лагерей почти на 8,3 тысяч мест в смену. Смены будут длиться от 18 до 21 дня.

 
 
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Средняя цена путевки в спортивно-оздоровительный лагерь дневного пребывания - 120, в 9-дневный палаточный лагерь - 112 рублей, в "школьный" лагерь - 92 рубля.

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