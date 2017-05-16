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Квесты и новые экспонаты. Афиша "Ночи музеев" в Могилеве
Мини-экскурсии, новые экспозиции и квесты предложат музеи Могилева 20 мая. В «Ночь музеев» учреждения будут работать до 24.00. Вход будет платным.
Музей истории Могилева начнет «Ночь музеев» в 17.00. Экскурсоводы будут встречать гостей в стилизованных костюмах времен Магдебургского права. В программе — презентация новых экспонатов, концерт дударей и ансамбля средневекового танца, выход на обзорную площадку с панорамным биноклем и уникальным часовым механизмом.
Могилевский областной краеведческий музей им. Романова будет работать с 18.00.
На первом этаже в зоне археологии и древнейшей истории можно будет попробовать себя в изготовлении глиняной посуды и игрушек, поработать с зернотеркой и кремневыми орудиями.
На втором этаже в экспозиции «Природа края» интересно будет, в первую очередь, детям — на «рыбалке» и в различных играх. Для взрослых также приготовили сюрпризы. По соседству можно будет сфотографироваться в образах шляхты, прочесть букварь Спиридона Соболя, нарисовать подвеску викингов.
Третий этаж будет посвящен годовщине революции. В программе — мини-выставки, конкурсы, мастер-класс оригами, концерт военной песни.
Музей этнографии также будет работать с 18.00.
Перед входом в музей до 19.30 будут рисовать на асфальте.
С 18.30 до 21.30 на первом этаже каждый час батлеечный театр будет показывать «Сказку про Настеньку». В промежутках — выступление фольклорного коллектива и конкурс частушек
На втором этаже в 18.00 начнется 45-минутный спектакль-реквием по воспоминаниям свидетелей войны «Вы помните этого мальчика?» народного самодеятельного театра «Шалом».
В 18.45, 20.30, 21.00 можно посетить фортепианный концерт учащихся музыкального колледжа.
В 18.50 и 20.00 на протяжение получаса в экспозиции музея можно увидеть «Модных дам».
С 19.15 до 20.00 продлится показ литературного спектакля в исполнении Народного театра Дворца культуры области.
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"Ночь музеев" пройдет 20 мая. Все музеи города будут работать до полуночи.
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