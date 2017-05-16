Мини-экскурсии, новые экспозиции и квесты предложат музеи Могилева 20 мая. В «Ночь музеев» учреждения будут работать до 24.00. Вход будет платным.





Со стоимостью билетов в краеведческом и музее этнографии определяются. Вход в Ратушу будет стоить 4 рубля для взрослых, 2 рубля — детям и студентам.

Международный день музеев отмечают 18 мая, однако для удобства посетителей акцию перенесли на ближайшие выходные. В «Ночь музеев» многие музеи мира открыты для посетителей после захода солнца и почти до утра. Основная цель акции — показать ресурс, возможности, потенциал современных музеев, привлечь в музеи молодежь.

Музей истории Могилева начнет «Ночь музеев» в 17.00. Экскурсоводы будут встречать гостей в стилизованных костюмах времен Магдебургского права. В программе — презентация новых экспонатов, концерт дударей и ансамбля средневекового танца, выход на обзорную площадку с панорамным биноклем и уникальным часовым механизмом.





Могилевский областной краеведческий музей им. Романова будет работать с 18.00.

На первом этаже в зоне археологии и древнейшей истории можно будет попробовать себя в изготовлении глиняной посуды и игрушек, поработать с зернотеркой и кремневыми орудиями.

На втором этаже в экспозиции «Природа края» интересно будет, в первую очередь, детям — на «рыбалке» и в различных играх. Для взрослых также приготовили сюрпризы. По соседству можно будет сфотографироваться в образах шляхты, прочесть букварь Спиридона Соболя, нарисовать подвеску викингов.

Третий этаж будет посвящен годовщине революции. В программе — мини-выставки, конкурсы, мастер-класс оригами, концерт военной песни.



Фото: radzima.org

Музей этнографии также будет работать с 18.00.

Перед входом в музей до 19.30 будут рисовать на асфальте.

С 18.30 до 21.30 на первом этаже каждый час батлеечный театр будет показывать «Сказку про Настеньку». В промежутках — выступление фольклорного коллектива и конкурс частушек

На втором этаже в 18.00 начнется 45-минутный спектакль-реквием по воспоминаниям свидетелей войны «Вы помните этого мальчика?» народного самодеятельного театра «Шалом».

В 18.45, 20.30, 21.00 можно посетить фортепианный концерт учащихся музыкального колледжа.

В 18.50 и 20.00 на протяжение получаса в экспозиции музея можно увидеть «Модных дам».

С 19.15 до 20.00 продлится показ литературного спектакля в исполнении Народного театра Дворца культуры области.