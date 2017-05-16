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БНК выставила на торги 150 тысяч тонн бензина

17.05.2017 15:01 — Разное | Ежедневник  
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БНК выставила на торги 150 тысяч тонн бензина

top1000.lv

Белорусская нефтяная компания (БНК) 25 мая проведет открытый конкурс коммерческих предложений по реализации на долгосрочной основе бензина А-92 производства Мозырского НПЗ, говорится в сообщении компании.

Выставляются бензины стандарта Евро 5. Продавцом выступает британская дочерняя компания BNK (UK) Ltd.

Предлагается 148 тыс. тонн бензина на период июня-сентября 2017 года с правом поставки в порты Балтийского моря – Рига, Палдиски и Клайпеда.  

 
 
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Белорусская нефтяная компания (БНК) 25 мая проведет открытый конкурс коммерческих предложений по реализации на долгосрочной основе бензина А-92 производства...

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