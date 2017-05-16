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БНК выставила на торги 150 тысяч тонн бензина
17.05.2017 15:01 — Разное | Ежедневник
top1000.lv
Белорусская нефтяная компания (БНК) 25 мая проведет открытый конкурс коммерческих предложений по реализации на долгосрочной основе бензина А-92 производства Мозырского НПЗ, говорится в сообщении компании.
Выставляются бензины стандарта Евро 5. Продавцом выступает британская дочерняя компания BNK (UK) Ltd.
Предлагается 148 тыс. тонн бензина на период июня-сентября 2017 года с правом поставки в порты Балтийского моря – Рига, Палдиски и Клайпеда.
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Белорусская нефтяная компания (БНК) 25 мая проведет открытый конкурс коммерческих предложений по реализации на долгосрочной основе бензина А-92 производства...
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