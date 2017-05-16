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В Минске мошенник за содействие в сдаче экзамена в ГАИ выманил у иностранца $800

17.05.2017 15:22 — Разное | БелТА  
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В Минске мошенник за содействие в сдаче экзамена в ГАИ выманил у иностранца 0

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске мошенник за содействие в сдаче экзамена в ГАИ выманил у иностранца $800. Такая информация размещена на сайте ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

Сотрудники отдела уголовного розыска Советского РУВД Минска задержали ранее судимого 46-летнего минчанина, предлагавшего за определенную денежную сумму успешную сдачу в столичной Госавтоинспекции теоретического экзамена на право управления транспортным средством.

В милицию обратился иностранный гражданин, сообщивший, что пострадал от мошеннических действий минчанина. Получив вид на жительство, иностранец решил обзавестись водительским удостоверением категории В. Несколько тщетных попыток сдать теоретический экзамен заставили мужчину искать более легкий путь решения проблемы. Через некоторое время знакомый посоветовал ему обратиться за помощью к минчанину, который не раз за определенную денежную сумму "выручал" в подобных ситуациях. Цена вопроса - $500. Мужчина согласился на условия злоумышленника, который в качестве доказательства наличия необходимых связей в столичной Госавтоинспекции продемонстрировал ему при встрече юбилейный знак УГАИ. Через несколько дней мошенник запросил еще $200, ссылаясь на иностранное гражданство, а еще чуть позже - $100, аргументируя очередное повышение тарифа сменой руководства ГАИ. Вскоре после последней передачи денег злоумышленник предупредил иностранца, что тот может быть привлечен к уголовной ответственности, если сообщит в милицию о незаконной сделке, а спустя еще некоторое время и вовсе перестал отвечать на звонки.

Было установлено, что задержанный уже ранее привлекался к уголовной ответственности по ч.2 ст.205 (кража) УК - вместе с подельниками обокрал один из столичных заводов. В настоящее время в отношении него возбуждено три уголовных дела: одно по ч.1 ст. 209 (мошенничество) и два по ч.2 ст.209 (мошенничество) УК.

Милиция просит потерпевших обращаться в Советское РУВД Минска лично либо по телефонам 8 (017) 239-67-89, 8 (017) 292-02-02 или 102.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Сотрудники отдела уголовного розыска Советского РУВД Минска задержали ранее судимого 46-летнего минчанина, предлагавшего за определенную денежную сумму успешную...

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