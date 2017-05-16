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Евросоюз перечислил полмиллиона евро на развитие велосипедного движения в Беларуси

17.05.2017 15:49 — Разное | Tut.by  
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Проект по развитию велосипедного движения в Беларуси победил в конкурсе EuropeAid, организованном ЕС. Для его реализации поступило 560 тысяч евро, сообщили AUTO.TUT.BY в некоммерческом учреждении «Центр экологических решений».


Фото: Юлия Альгерчик

К реализации проекта Центр экологических решений и Минское велосипедное общество приступили уже с марта текущего года. В августе 2019 года он будет завершен.

— За 30 месяцев мы проведем социально-экономическую оценку, которая покажет, насколько выгодно будет властям развивать велосипедное движение у нас в стране, — рассказала заместитель директора центра Дарья Чумакова. — В Минске мы создадим инфраструктуру, позволяющую внедрить велосипедное движение в транспортную среду города.

Благодаря проекту люди смогут активнее использовать велосипед для своих передвижений по столице, удобнее будет добраться до остановок общественного транспорта, где на специальной перехватывающей стоянке желающие смогут оставить свой велосипед. Появится возможность перевозки велосипедов и в общественном транспорте — сегодня это сделать затруднительно. На велодорожках планируется установить счетчики, которые будут учитывать количество велосипедистов

— Этими задачами займется рабочая группа, которая сейчас формируется. Дополнительно мы создадим электронный инфоцентр и карту веломаршрутов в белорусских городах.

Дарья Чумакова отметила, что в акции будут участвовать и областные города Беларуси, а при активном участии велолюбителей могут быть задействованы райцентры.

 
Теги: Минск
 
 
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Проект по развитию велосипедного движения в Беларуси победил в конкурсе EuropeAid, организованном ЕС.

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