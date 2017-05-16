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Конопляник в аэропорту: следователям нужны переводчики в выходные дни

17.05.2017 15:40 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 мая — Sputnik. Минские следователи инициировали вопрос о привлечении переводчиков в выходные дни для работы по уголовным делам и проверкам с участием иностранцев, прибывших без визы на пять дней.

Глава управления Следственного комитета по Минску Дмитрий Конопляник провел личный прием и встретился с коллективом Национального аэропорта Минск. Были обсуждены вопросы безопасности граждан, прибывающих в страну через Национальный аэропорт.

"Установление порядка безвизового пребывания граждан отдельных государств на территории Беларуси способствует развитию туризма и росту численности прибывающих в страну иностранцев", — подчеркнул Конопляник, встречаясь с коллективом аэропорта.

По его словам, в данной связи все более актуальным становится вопрос качественного обеспечения защиты прав и интересов иностранных граждан при проведении доследственных проверок и расследовании уголовных дел с их участием.

Начальник УСК по Минску подчеркнул, что следственные органы ориентированы на максимально быстрое принятие решений по таким делам и проверкам, чтобы отработать следственные действия до отъезда иностранцев из страны.

Конопляник в аэропорту: следователям нужны переводчики в выходные дни
© Sputnik / Виктор Толочко
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По словам Конопляника, УСК по Минску инициировало вопрос о привлечении переводчиков для участия в следственных действиях в выходные и праздничные дни, с целью максимально эффективной работы.

Согласно статистическим данным, Национальный аэропорт ежегодно обслуживает более двух миллионов пассажиров.

В СК отметили, что в соответствии с белорусским законодательством, иностранцы пользуются всеми средствами правовой защиты прав и свобод личности, предусмотренными законами РБ.

 
Теги: Минск
 
 
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Вопросы безопасности граждан, прибывающих в страну через Национальный аэропорт Минск, были обсуждены во время визита в аэропорт главного следователя белорусской...

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