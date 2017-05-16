В Баку пройдут заседания статистической и таможенной служб СНГ

17 мая, Баку /БЕЛТА - Trend /. В Баку 31 мая состоится заседание Совета руководителей статистических служб государств - участников СНГ, а 1 июня - заседания Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации.

В столице Азербайджана 14 июня также состоится заседание Совета руководителей таможенных служб государств - участников СНГ. В преддверии его встретятся эксперты стран Содружества для подготовки материалов к заседанию.

Советы являются органами отраслевого сотрудничества СНГ и предназначены для обеспечения координации взаимодействия и решения вопросов в области статистики и таможни.-0-