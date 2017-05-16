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В Баку пройдут заседания статистической и таможенной служб СНГ

17.05.2017 15:39 — Разное | БелТА  
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В Баку пройдут заседания статистической и таможенной служб СНГ

17 мая, Баку /БЕЛТА - Trend/. В Баку 31 мая состоится заседание Совета руководителей статистических служб государств - участников СНГ, а 1 июня - заседания Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации.

В столице Азербайджана 14 июня также состоится заседание Совета руководителей таможенных служб государств - участников СНГ. В преддверии его встретятся эксперты стран Содружества для подготовки материалов к заседанию.

Советы являются органами отраслевого сотрудничества СНГ и предназначены для обеспечения координации взаимодействия и решения вопросов в области статистики и таможни.-0-

 
 
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В столице Азербайджана 14 июня также состоится заседание Совета руководителей таможенных служб государств - участников СНГ. В преддверии его встретятся эксперты...

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