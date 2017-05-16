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В Баку пройдут заседания статистической и таможенной служб СНГ
17 мая, Баку /БЕЛТА -
В столице Азербайджана 14 июня также состоится заседание Совета руководителей таможенных служб государств - участников СНГ. В преддверии его встретятся эксперты стран Содружества для подготовки материалов к заседанию.
Советы являются органами отраслевого сотрудничества СНГ и предназначены для обеспечения координации взаимодействия и решения вопросов в области статистики и таможни.-0-
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В столице Азербайджана 14 июня также состоится заседание Совета руководителей таможенных служб государств - участников СНГ. В преддверии его встретятся эксперты...
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