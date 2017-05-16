Сотрудники милиции задержали в Минске ранее судимого 46-летнего мужчину, который предлагал за вознаграждение успешную сдачу в ГАИ теоретического экзамена на право управления транспортным средством. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

В милицию обратился иностранный гражданин, который сообщил о том, что пострадал от мошеннических действий жителя столицы. Получив вид на жительство, иностранец решил обзавестись водительским удостоверением. После нескольких неудачных попыток сдать теоретический экзамен знакомый посоветовал ему обратиться за помощью к минчанину, который, по его словам, не раз за определенную денежную сумму «выручал» в подобных ситуациях. Цена вопроса — 500 долларов США. Мужчина согласился на условия злоумышленника, который в качестве доказательства наличия необходимых связей в столичной ГАИ продемонстрировал при встрече юбилейный знак УГАИ.





Через несколько дней мошенник запросил еще 200 долларов США, ссылаясь на иностранное гражданство, а еще чуть позже — 100 долларов, аргументируя очередное повышение тарифа сменой руководства столичной ГАИ. Вскоре после последней передачи денег злоумышленник предупредил иностранца о том, что тот может быть привлечен к уголовной ответственности, если сообщит в милицию о незаконной сделке, а спустя еще некоторое время и вовсе перестал отвечать на звонки.

Мужчину задержали. Сотрудники милиции установили, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 205 (Кража) УК Республики Беларусь — вместе с подельниками совершил кражу имущества с территории одного из столичных заводов. В настоящее время в отношении него возбуждено 3 уголовных дела — одно по ч.1 и два по ч. 2 ст. 209 (Мошенничество) УК Республики Беларусь.

У милиции есть информация о том, что не только заявитель пострадал от преступных действий злоумышленника. Потерпевших от действий мошенника просят обращаться в Советское РУВД Минска лично (переулок Якуба Коласа, 3) либо по телефонам: 8 017 239-67-89, 8 017 292-02-02 или 102. Конфиденциальность гарантируется.

— В соответствии со ст. 431 (Дача взятки) УК Республики Беларусь «лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если в отношении него имело место вымогательство взятки либо если это лицо после дачи взятки добровольно заявило о содеянном», — напомнили в ГУВД.