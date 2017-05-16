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Беларусь из-за угрозы птичьего гриппа запретила ввоз живой птицы из Татарстана

17.05.2017 16:17 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь из-за угрозы птичьего гриппа запретила ввоз живой птицы из Татарстана

arpeflu.ru

Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси запретил ввоз в страну птицы из Татарстана из-за вспышки птичьего гриппа. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства.

«По данным Международного эпизоотического бюро, на территории Татарстана зарегистрирован случай заболевания птиц высокопатогенным гриппом, в связи с этим с 17 мая введены временные ограничения на ввоз в Беларусь из Татарстана живой птицы», – говорится в сообщении. Запрет также распространяется на ввоз из Татарстана инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых животных, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, кормов и кормовых добавок из птицы, кормов и кормовых добавок растительного происхождения, охотничьих трофеев (пернатая дичь), а также бывшего в употреблении оборудования для перевозки птицеводческой продукции, содержания, убоя и разделки птицы.

Как сообщает РБК, в Татарстане 16 мая указом президента республики введен карантин по птичьему гриппу на территории 4 районов. Карантин установлен на территории двух частных подворий и фермерского хозяйства в Нурлате, на территории частного подворья в селе Шумково Рыбно-Слободского района, в одном из подворий села Абсалямово Ютазинского района, а также в частном подворье дома 90 по улице 3-я Кленовая в жилом массиве Дербышки города Казани. Ранее вспышка птичьего гриппа была зарегистрирована на Лаишевской птицефабрике, где с 3 по 8 мая от высокопатогенного вируса пало около 5 тыс. голов птицы. На территории птицефабрики, где содержится 447,8 тыс. куриц введен карантин, принято решение об уничтожении всего поголовья.

Продукция Лаишевского птицекомплекса поставлялась в Казань, Нижнекамск, Лаишево, а также в республику Коми, Самарскую, Кировскую, Вологодскую области, Ямало-Ненецкий автономный округ. Живые куры с территории птицефабрики поставлялись в Казань, Ютазинский, Рыбнослободский и Нурлатский районы, а также в Марий Эл.


 
 
 
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Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси запретил ввоз в страну птицы из Татарстана из-за вспышки птичьего гриппа. Об...

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