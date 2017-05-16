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Беларусь из-за угрозы птичьего гриппа запретила ввоз живой птицы из Татарстана
17.05.2017 16:17 — Разное | Ежедневник
arpeflu.ru
Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси запретил ввоз в страну птицы из Татарстана из-за вспышки птичьего гриппа. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства.
«По данным Международного эпизоотического бюро, на территории Татарстана зарегистрирован случай заболевания птиц высокопатогенным гриппом, в связи с этим с 17 мая введены временные ограничения на ввоз в Беларусь из Татарстана живой птицы», – говорится в сообщении. Запрет также распространяется на ввоз из Татарстана инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых животных, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, кормов и кормовых добавок из птицы, кормов и кормовых добавок растительного происхождения, охотничьих трофеев (пернатая дичь), а также бывшего в употреблении оборудования для перевозки птицеводческой продукции, содержания, убоя и разделки птицы.Как сообщает
Продукция Лаишевского птицекомплекса поставлялась в Казань, Нижнекамск, Лаишево, а также в республику Коми, Самарскую, Кировскую, Вологодскую области, Ямало-Ненецкий автономный округ. Живые куры с территории птицефабрики поставлялись в Казань, Ютазинский, Рыбнослободский и Нурлатский районы, а также в Марий Эл.
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Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси запретил ввоз в страну птицы из Татарстана из-за вспышки птичьего гриппа. Об...
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