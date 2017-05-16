Парламентарии об итогах визита президента в Китай и новых перспективах /

Гостями радио Sputnik Беларусь стали заместитель председателя Постоянной комиссии по бюджету и финансам Валерий Бороденя и председатель Постоянной комиссии по экономической политике Владислав Щепов .

Максимальный объем выручки в китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" может составить около 50 миллиардов долларов, в том случае, если загрузка площадей окажется максимальной, и в парк придут резиденты из высокотехнологичных отраслей, рассказал Владислав Щепов.

"Если они будут производить продукцию с высокой добавленной стоимостью на уровне Европы или мира, то мы можем показать большие выручки, но это не прибыль, это объемы производства продукции, они могут быть сравнимы с целыми отраслями Республики Беларусь. Это задача-максимум, потому что льготы, которые предоставляются резидентам парка, очень серьезны, и мы надеемся на отдачу для нашей экономики в целом", — отметил Щепов.

В свою очередь, Валерий Бороденя предложил оценить не только будущие перспективы индустриального парка "Великий камень", а то, что Беларусь встраивается в общую концепцию экономического пояса Шелкового пути , которая становится выгодной для всех экономической идеей, которая сможет работать на процветание занятых в ней народов.

"Президент, когда обращался к белорусскому народу и парламенту, сказал, что Китай может служить образцом, как проводить политику своих ценностей через экономику . Можно бомбить кого-нибудь, устраивать цветные революции, а можно действовать по-другому, реализовывать свои проекты, в том числе экономические, и через них вовлекать в общую работу разные страны", — сказал Бороденя.

Парламентарии отметили, что участие Беларуси в концепции экономического пояса Шелкового пути является приоритетом для Китая по нескольким причинам. В первую очередь, потому, что Беларусь фактически находится на границе двух миров — между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом.



© REUTERS Wu Hong/Pool Си Цзиньпин уверен в хорошем будущем отношений с Минском

"Конечно, мы интересны Китаю с точки зрения логистики . Если здесь обосновать какое-то свое производство и создать логистические центры, это будет очень удобно и для торговли с Российской Федерацией в сторону азиатскую, и в сторону Евросоюза. Но кроме географического положения, Беларусь еще имеет очень серьезный человеческий потенциал, тут есть персонал образованный, и мы еще не испорчены высокими зарплатами, что тоже создает экономические предпосылки", — отметил Бороденя.

В то же время парламентарии отметили, что комфортные условия для работы, в соответствии с законодательством, в нашей стране предоставляются не только китайским инвесторам.

Постоянная комиссия по экономической политике Палаты Представителей Национального собрания являлась со-разработчиком закона об инвестициях. Концептуальным положением белорусского инвестиционного законодательства являются равные условия для всех инвесторов — как для иностранных, так и для белорусских, в отличие от стран, которые дают преференции только иностранным инвесторам.

"Пока западные компании не столь активны как китайские, они могут опоздать. Это стратегия Китая, который реализует свою экономическую политику и стремится занять наиболее эффективные позиции, площади, центры транспортных путей. У нас уровень конкуренции в стране не слишком большой, поэтому тот, кто будет первым, получит самую весомую прибыль", — резюмировал Щепов.

Беседу с депутатами Палаты представителей Валерием Бороденей и Владиславом Щеповым об итогах визита Александра Лукашенко в Китай и участия в форуме "Один пояс — один путь" слушайте на радио Sputnik Беларусь.