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Парламентарии об итогах визита президента в Китай и новых перспективах
17.05.2017 16:30 — Разное | Sputnik Беларусь
Гостями радио Sputnik Беларусь стали
Максимальный объем выручки в китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" может составить около 50 миллиардов долларов, в том случае, если загрузка площадей окажется максимальной, и в парк придут резиденты из высокотехнологичных отраслей, рассказал Владислав Щепов.
"Если они будут производить продукцию с высокой добавленной стоимостью на уровне Европы или мира, то мы можем показать большие выручки, но это не прибыль, это объемы производства продукции, они могут быть сравнимы с целыми отраслями Республики Беларусь. Это задача-максимум, потому что льготы, которые предоставляются резидентам парка, очень серьезны, и мы надеемся на отдачу для нашей экономики в целом", — отметил Щепов.
В свою очередь, Валерий Бороденя предложил оценить не только будущие перспективы индустриального парка "Великий камень", а то, что
"Президент, когда обращался к белорусскому народу и парламенту, сказал, что
Парламентарии отметили, что участие Беларуси в концепции экономического пояса Шелкового пути является приоритетом для Китая по нескольким причинам. В первую очередь, потому, что Беларусь фактически находится на границе двух миров — между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом.
© REUTERS Wu Hong/Pool
"Конечно,
В то же время парламентарии отметили, что комфортные условия для работы, в соответствии с законодательством, в нашей стране предоставляются не только китайским инвесторам.
Постоянная комиссия по экономической политике Палаты Представителей Национального собрания являлась со-разработчиком закона об инвестициях. Концептуальным положением белорусского инвестиционного законодательства являются равные условия для всех инвесторов — как для иностранных, так и для белорусских, в отличие от стран, которые дают преференции только иностранным инвесторам.
"Пока западные компании не столь активны как китайские, они могут опоздать. Это стратегия Китая, который реализует свою экономическую политику и стремится занять наиболее эффективные позиции, площади, центры транспортных путей. У нас уровень конкуренции в стране не слишком большой, поэтому тот, кто будет первым, получит самую весомую прибыль", — резюмировал Щепов.
Беседу с депутатами Палаты представителей Валерием Бороденей и Владиславом Щеповым об итогах визита Александра Лукашенко в Китай и участия в форуме "Один пояс — один путь" слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Новые экономические и политические перспективы, которые открываются для Беларуси по итогам визита Александра Лукашенко в Китай и участия в форуме "Один пояс ―...
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