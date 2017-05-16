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Фотофакт: в Австралии живет рыжий кот длиной 118 сантиметров

17.05.2017 16:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 мая – Sputnik. Австралийский кот по кличке Омар прославился на весь мир благодаря своим размерам – длина животного составляет 118 сантиметров, а внимание в эти дни на него обратили многие мировые СМИ.

Кот Омар – породы мейн-кун, который живет вместе с хозяйкой Стефани Херст и ее собакой Пении в городе Мельбурн (Австралия). У животного есть свой Instagram-аккаунт, в котором за жизнью "суперкота" следят тысячи человек.

Омар стал известен благодаря своей длине – 118 сантиметров. Cейчас ему всего три года, поэтому он может еще немного вырасти.

 

Happy #Caturday!

 
Теги: Минск
 
 
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Более 15 тысяч пользователей Instagram подписались на аккаунт огромного рыжего мейн-куна.

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