Фотофакт: в Австралии живет рыжий кот длиной 118 сантиметров

МИНСК, 17 мая – Sputnik. Австралийский кот по кличке Омар прославился на весь мир благодаря своим размерам – длина животного составляет 118 сантиметров, а внимание в эти дни на него обратили многие мировые СМИ.

Кот Омар – породы мейн-кун, который живет вместе с хозяйкой Стефани Херст и ее собакой Пении в городе Мельбурн (Австралия). У животного есть свой Instagram-аккаунт, в котором за жизнью "суперкота" следят тысячи человек.

Омар стал известен благодаря своей длине – 118 сантиметров. Cейчас ему всего три года, поэтому он может еще немного вырасти.