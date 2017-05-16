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Появилась видеозапись шутки Путина о беседе Трампа и Лаврова
17.05.2017 16:47 — Разное | Sputnik Беларусь
После встречи Лаврова и Трампа в интернете поднялась шумиха по поводу того, что американский президент якобы сообщил российскому министру особо секретные сведения. По словам Путина, в США "развивается политическая шизофрения".
© REUTERS Kevin Lamarque
"Ничем другим я не могу объяснить обвинения действующего президента в том, что он выдавал Лаврову какие-то секреты", — сказал президент РФ.
Он также отметил, что Москва готова предоставить сенату и конгрессу США запись переговоров Лаврова и Трампа, если это будет необходимо. При этом помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что аудиозапись при встрече не велась, есть только стенгорама.
Путин в шутку сказал, что объявит выговор Лаврову за то, что не поделился секретами, которые тому якобы рассказал Трамп. "Это очень плохо с его (Лаврова — Sputnik) стороны", — заметил российский лидер.
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