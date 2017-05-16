Появилась видеозапись шутки Путина о беседе Трампа и Лаврова

После встречи Лаврова и Трампа в интернете поднялась шумиха по поводу того, что американский президент якобы сообщил российскому министру особо секретные сведения. По словам Путина, в США "развивается политическая шизофрения".



© REUTERS Kevin Lamarque Трамп назвал встречу с Лавровым замечательной

"Ничем другим я не могу объяснить обвинения действующего президента в том, что он выдавал Лаврову какие-то секреты", — сказал президент РФ.

Он также отметил, что Москва готова предоставить сенату и конгрессу США запись переговоров Лаврова и Трампа, если это будет необходимо. При этом помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что аудиозапись при встрече не велась, есть только стенгорама.

Путин в шутку сказал, что объявит выговор Лаврову за то, что не поделился секретами, которые тому якобы рассказал Трамп. "Это очень плохо с его (Лаврова — Sputnik) стороны", — заметил российский лидер.