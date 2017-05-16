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Мэр Калининграда сохраняет "титул" крупнейшего российского чиновника-домовладельца в Беларуси
17.05.2017 16:34 — Разное | Ежедневник
kaliningrad.bezformata.ru
Согласно декларации о доходах, обнародованной главой Калининграда Александром Ярошуком, за ним продолжает числиться в Беларуси в собственности жилой дом площадью 227,9 кв. метров и в аренде – земельный участок в 1525 кв. метров.
«Единоросс» Александр Ярошук с 2007 года бессменно возглавляет администрацию города Калининграда. В 2012 году он обзавелся первой недвижимостью в Беларуси – домом на 57 кв. метров, а в 2013 году в дополнение к нему арендовал до 2106 года земельный участок площадью 1525 кв. метров.
В 2015 году его домовладение в Беларуси увеличилось в четыре раза. Небольшая белорусская квартира (или дом) Ярошука за 2015 год превратилась в просторные апартаменты (или коттедж) общей площадью 227,9 кв. метров.
В целом мэр Александр Ярошук задекларировал годовой доход за 2016 год в размере 12,8 млн росс. рублей, что на 5,7 млн росс. рублей больше, чем годом ранее. В России у него имеется земельный участок под ИЖД (1,2 тыс кв.м.) и жилой дом (413 кв.м.) и еще он арендует два земельных участка площадью 2,754 кв. метров и 1,035 кв. метров.
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Согласно декларации о доходах, обнародованной главой Калининграда Александром Ярошуком, за ним продолжает числиться в Беларуси в собственности жилой дом...
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