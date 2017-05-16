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Мэр Калининграда сохраняет "титул" крупнейшего российского чиновника-домовладельца в Беларуси

17.05.2017 16:34 — Разное | Ежедневник  
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Мэр Калининграда сохраняет "титул" крупнейшего российского чиновника-домовладельца в Беларуси

kaliningrad.bezformata.ru

Согласно декларации о доходах, обнародованной главой Калининграда Александром Ярошуком, за ним продолжает числиться в Беларуси в собственности жилой дом площадью 227,9 кв. метров и в аренде – земельный участок в 1525 кв. метров.

 «Единоросс» Александр Ярошук с 2007 года бессменно возглавляет администрацию города  Калининграда. В 2012 году он обзавелся первой недвижимостью в Беларуси – домом на 57 кв. метров, а в 2013 году в дополнение к нему арендовал до 2106 года земельный участок площадью 1525 кв. метров. 

В 2015 году его домовладение в Беларуси увеличилось в четыре раза. Небольшая белорусская квартира (или дом) Ярошука за 2015 год превратилась в просторные апартаменты (или коттедж) общей площадью 227,9  кв. метров.

В целом мэр Александр Ярошук задекларировал годовой доход за 2016 год в размере 12,8 млн росс. рублей, что на 5,7 млн росс. рублей больше, чем годом ранее. В России у него имеется земельный участок под ИЖД (1,2 тыс кв.м.) и жилой дом (413 кв.м.) и еще он арендует два земельных участка площадью  2,754 кв. метров и 1,035 кв. метров.

В пользовании у главы Калининграда находится квартира площадью 77,2 «квадратов». В автопарке Александра Ярошука ГАЗ-14 лимузин, мотовездеход Outlander Max 800-HO, прицеп МЗСА 817711 и прогулочное маломерное судно Galeon 390FLY.

 

 
 
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