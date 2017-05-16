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Видеофакт: охрана Эрдогана подралась с протестующими в Вашингтоне
17.05.2017 17:05 — Разное | Sputnik Беларусь
Эрдоган находится с визитом в США, где провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом.
© REUTERS Thomas Peter
Столкновения произошли у резиденции турецкого посла, где находился Эрдоган. Там находились сторонники и противники турецкого лидера. На кадрах видно, как Эрдоган сначала разговаривал с людьми, а затем камера выхватила момент, как охрана президента Турции и полицейские напали на противников Эрдогана.
В результате столкновения пострадали девять человек, один из них был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии.
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Столкновения между сторонниками и противниками президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана произошли накануне в центре Вашингтона. Смотрите кадры столкновений, в...
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