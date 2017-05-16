Видеофакт: охрана Эрдогана подралась с протестующими в Вашингтоне

Эрдоган находится с визитом в США, где провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом.



© REUTERS Thomas Peter Трогательная встреча: Лукашенко и Эрдоган обсудили сотрудничество

Столкновения произошли у резиденции турецкого посла, где находился Эрдоган. Там находились сторонники и противники турецкого лидера. На кадрах видно, как Эрдоган сначала разговаривал с людьми, а затем камера выхватила момент, как охрана президента Турции и полицейские напали на противников Эрдогана.

В результате столкновения пострадали девять человек, один из них был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии.