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Видеофакт: охрана Эрдогана подралась с протестующими в Вашингтоне

17.05.2017 17:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Эрдоган находится с визитом в США, где провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

Видеофакт: охрана Эрдогана подралась с протестующими в Вашингтоне
© REUTERS Thomas Peter
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Столкновения произошли у резиденции турецкого посла, где находился Эрдоган. Там находились сторонники и противники турецкого лидера. На кадрах видно, как Эрдоган сначала разговаривал с людьми, а затем камера выхватила момент, как охрана президента Турции и полицейские напали на противников Эрдогана.

В результате столкновения пострадали девять человек, один из них был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии.

 
 
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Столкновения между сторонниками и противниками президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана произошли накануне в центре Вашингтона. Смотрите кадры столкновений, в...

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