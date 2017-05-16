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Китайский электрический гиперкар одолел Lamborghini Huracan на Нюрбургринге
Новый рекорд прохождения круга немецкой трассы «Северной петли» Нюрбургринг для серийных автомобилей теперь принадлежит китайскому
Результат, показанный на «Северной петле» 640-сильным итальянским суперкаром (по трассе он промчался за 6 минут 52,01 секунды), продержался чуть более двух месяцев. EP9 оказался еще быстрее! Рекорд «китайца», за рулем которого находился британский гонщик Питер Дамбрек, — 6 минут 45,90 секунды, и это лучший результат среди серийных машин.
Впрочем, серийных — это громко сказано, ведь даже Huracan Performante на фоне детища Nio покажется массовым! К настоящему моменту собрано всего шесть экземпляров 1360-сильной «электрички», на подходе еще 10 единиц гиперкара, каждый из которых обойдется заказчику примерно в 1 млн 48 тысяч долларов. Напомним, что электрокар разгоняется до сотни за 2,7 секунды, максимальная скорость — 312 км/ч, а запас хода на одной зарядке достигает 425 км.
В планах китайского стартапа значится выпуск и намного более демократичной модели —
Видео рекордного заезда
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Китайский электрический гиперкар Nio EP9 установил рекорд прохождения трассы Нюрбургринга
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