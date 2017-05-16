Китайский электрический гиперкар одолел Lamborghini Huracan на Нюрбургринге

Новый рекорд прохождения круга немецкой трассы «Северной петли» Нюрбургринг для серийных автомобилей теперь принадлежит китайскому электрическому гиперкару Nio EP9 , который сместил с пьедестала почета Lamborghini Huracan Performante.





Результат, показанный на «Северной петле» 640-сильным итальянским суперкаром (по трассе он промчался за 6 минут 52,01 секунды), продержался чуть более двух месяцев. EP9 оказался еще быстрее! Рекорд «китайца», за рулем которого находился британский гонщик Питер Дамбрек, — 6 минут 45,90 секунды, и это лучший результат среди серийных машин.





Впрочем, серийных — это громко сказано, ведь даже Huracan Performante на фоне детища Nio покажется массовым! К настоящему моменту собрано всего шесть экземпляров 1360-сильной «электрички», на подходе еще 10 единиц гиперкара, каждый из которых обойдется заказчику примерно в 1 млн 48 тысяч долларов. Напомним, что электрокар разгоняется до сотни за 2,7 секунды, максимальная скорость — 312 км/ч, а запас хода на одной зарядке достигает 425 км.





В планах китайского стартапа значится выпуск и намного более демократичной модели — кроссовера ES8 , который прочат в соперники Tesla Model X.

Видео рекордного заезда

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

