﻿ Китайский электрический гиперкар одолел Lamborghini Huracan на Нюрбургринге. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Китайский электрический гиперкар одолел Lamborghini Huracan на Нюрбургринге

17.05.2017 16:50 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Новый рекорд прохождения круга немецкой трассы «Северной петли» Нюрбургринг для серийных автомобилей теперь принадлежит китайскому электрическому гиперкару Nio EP9, который сместил с пьедестала почета Lamborghini Huracan Performante.


Результат, показанный на «Северной петле» 640-сильным итальянским суперкаром (по трассе он промчался за 6 минут 52,01 секунды), продержался чуть более двух месяцев. EP9 оказался еще быстрее! Рекорд «китайца», за рулем которого находился британский гонщик Питер Дамбрек, — 6 минут 45,90 секунды, и это лучший результат среди серийных машин.


Впрочем, серийных — это громко сказано, ведь даже Huracan Performante на фоне детища Nio покажется массовым! К настоящему моменту собрано всего шесть экземпляров 1360-сильной «электрички», на подходе еще 10 единиц гиперкара, каждый из которых обойдется заказчику примерно в 1 млн 48 тысяч долларов. Напомним, что электрокар разгоняется до сотни за 2,7 секунды, максимальная скорость — 312 км/ч, а запас хода на одной зарядке достигает 425 км.


В планах китайского стартапа значится выпуск и намного более демократичной модели — кроссовера ES8, который прочат в соперники Tesla Model X.

Видео рекордного заезда

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

 
 
Ссылка на источник 14
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Китайский электрический гиперкар Nio EP9 установил рекорд прохождения трассы Нюрбургринга

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Фотофакт: в Австралии живет рыжий кот длиной 118 сантиметров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика