Балет The Great Gatsby возвращается в Минск

После аншлага в прошлом году The Great Gatsby Ballet снова приедет в Минск. Постановка пройдет во Дворце Республики 5 ноября.





Почему нужно идти?

Экранизировать литературное произведение всегда непросто, интересно, что из этого вышло. Тем более, что над проектом работает звездный состав с Дуайтом Роденом — известный хореограф из США, работавший с Принцем, Ленни Кравицем и Келли Кларксон. Исполнитель главной роли и арт-директор Денис Матвиенко — украинский танцор, единственный в мире обладатель четырех Гран-при международных конкурсов артистов балета. А музыку создавали Константин Меладзе — продюсер и композитор, для которого это был первый опыт написания музыки для балета, и Юрий Шепета — композитор и аранжировщик.

«Проект развивается и набирает популярность не только в Восточной Европе, где The Great Gatsby Ballet известен и любим, но и на Западе. Это уникальный сюжет, центральные темы которого всегда будут актуальны — месть, тщеславие, любовь и надежда» — рассказывает продюсер проекта Александр Полевой.





Напомним, звездная труппа Gatsby Ballet состоит из ведущих солистов, которые танцуют на главных театральных сценах: Teatro alla Scala (Италия), Grand Opera (Франция) и Мариинский театр. Исполнитель одной из главных ролей Клиффорд Уильямс — настоящая «рок-звезда» балетного мира, участник танцевального бренда Complexions Contemporary Ballet. Артур Гаспар танцевал вместе с Мадонной в клипе Girl gone wild, сотрудничал с маркой Dsqured и другими модными брендами.

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