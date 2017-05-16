Это единственная парламентская комиссия, в составе которой нет женщин. Традиционно нацбезопасностью в белорусском парламенте занимаются силовики, генералы и полковники. Но в этом составе есть спортсмен — олимпийский чемпион по гребле Александр Богданович.

На огневом рубеже депутатам разрешили пострелять боевыми патронами. Кроме того, депутатам показали учебные классы с тренажерами, где проходят занятия по военной подготовке.

Комиссии по национальной безопасности также продемонстрировали образцы военной формы и оружия.