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"Войнушка" для депутатов: как стреляли генералы и олимпийский чемпион
17.05.2017 17:12 — Разное | Sputnik Беларусь
Это единственная парламентская комиссия, в составе которой нет женщин. Традиционно нацбезопасностью в белорусском парламенте занимаются силовики, генералы и полковники. Но в этом составе есть спортсмен — олимпийский чемпион по гребле Александр Богданович.
На огневом рубеже депутатам разрешили пострелять боевыми патронами. Кроме того, депутатам показали учебные классы с тренажерами, где проходят занятия по военной подготовке.
Комиссии по национальной безопасности также продемонстрировали образцы военной формы и оружия.
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В Минске на объектах Минобороны прошло выездное заседание Комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания.
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