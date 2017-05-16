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Эксперт: наш валютный рынок в сравнении с мировым ― это наночастица

17.05.2017 17:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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По результатам торгов на Белорусской валютно-товарной бирже доллар и евро незначительно подросли, по сравнению с минувшим днем доллар прибавил 0,29%, а евро 0,87 %. Российский рубль немного сдал позиции и показал — 0,52% к предыдущим торгам.

Нацбанк Беларуси установил следующие курсы валют: доллар стоит 1,8583 бел. руб., евро — 2,0618 бел. руб., российский рубль — 3,2758 бел. руб. за сотню.

Биржевые новости для радио Sputnik Беларусь прокомментировал экономический эксперт, заведующий кафедрой инновационной экономики Международного университета МИТСО Вячеслав Ярошевич.

Эксперт: наш валютный рынок в сравнении с мировым ― это наночастица
© Sputnik / Виктор Толочко
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"События в Пекине (форум "Один пояс — один путь" — ред.) не могут иметь прямого отношения к изменениям курсов на белорусской валютно-фондовой бирже. Белорусский валютный рынок в сравнении с мировым — это не просто капля, это наночастица. Ежедневно на мировом валютном рынке совершается операций на суммы в триллионы долларов. Ну а на белорусской бирже речь идет, скорее всего, о миллионах. Это совершенно разный порядок", — отметил Ярошевич.

В том, что касается относительного изменения котировок, эксперт обратил внимание на то, что евро сейчас укрепляется на мировых рынках в целом, в то время как доллар может и ослабеть. Непонимание мер новой американской администрации влияет на действия тех, кто спекулирует на мировых рынках, сказал Ярошевич. В то же время на этот год официально объявлено ослабление российского рубля от 15 до 20 %. По словам эксперта, вероятно, этим и объясняются события на белорусской валютно-фондовой бирже.

"Белорусский рубль сохраняет стабильность и устойчивость, что не может не радовать. Но даже в среднесрочной перспективе нужно быть немного осторожнее, потому что белорусская экономика экспортно-ориентированная, а относительно крепкая валюта для наших экспортеров не совсем нужна", — резюмировал эксперт.

Комментарий экономического эксперта, заведующего кафедрой инновационной экономики Международного университета МИТСО Вячеслава Ярошевича слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Финансовый эксперт Вячеслав Ярошевич прокомментировал радио Sputnik Беларусь результаты торгов на Белорусской валютно-товарной бирже от 17 мая: доллар и евро...

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