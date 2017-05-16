Миллионер разозлил молодежь словами о том, что купить собственное жилье им мешают тосты с авокадо

Австралийский миллионер посоветовал молодёжи перестать тратить деньги на тосты с авокадо и дорогой кофе, а вместо этого тяжело работать, чтобы когда-нибудь купить собственный дом. Молодежь ответила ему гневными твитами и рассказами о том, как на самом деле обстоят дела с покупкой недвижимости, пишет medialeaks .





35-летний Тим Гарнер сделал состояние, которое оценивается в полмиллиарда долларов, на бизнесе в сфере недвижимости. Его пригласили на австралийский телеканал 9news, где Гарнер раскритиковал то, как современная молодежь обращается с деньгами. И да, человек, который зарабатывает деньги на продаже домов, жалуется, что молодые люди больше не хотят покупать собственное жильё.

«Когда я пытался заработать на свой первый дом, я не покупал раздавленный авокадо за 19 долларов и по четыре стакана кофе за 4 доллара каждый. Мы сейчас живём в эпоху, когда ожидания молодых людей очень высоки. Они хотят хорошо есть каждый день, они хотят путешествовать по Европе каждый год. Гарнер привел в пример свое поколение, когда люди «тяжело работали и экономили каждый доллар», чтобы иметь возможность купить собственный дом.

Он объясняет желание молодых людей жить здесь и сейчас в том числе популярностью реалити-шоу и развитием социальных сетей, из-за которых каждый думает, что роскошная жизнь — это нормально.

Пользователи социальных сетей его совет тяжело работать в надежде на то, что когда-то удастся заработать на собственный дом, не оценили. Дискуссия свелась к обсуждению социального неравенства.





«Я собирался сделать первый платеж за дом в прошлом году, но потом я потратил 44 тысячи долларов на тост с авокадо».





«[Почему я не могу купить дом]: Стагнация реальных доходов, которые снижались годами. Никакой гарантии занятости. Кризис 2008 года. АВОКАДО».





«Кто-нибудь рассказал ему, что тосты с авокадо стоят 6 фунтов, а дом более 200 тысяч фунтов?»





«Хорошо, я всё посчитал. Если я прекращу есть тосты с авокадо каждый день, я смогу купить плохенький дом в Лос-Анджелесе через 642 года».

Скорее всего Гарнер призывал молодёжь в целом пересмотреть свое отношение к ежедневным тратам и привел тосты с авокадо в качестве примера. Но пользователи твиттера обратили внимание на то, что он сам начинал не с нуля, а с небольшого наследства.

«Он начал с аренды загородного спортзала в 19 лет, на который он потратил 34 тысячи долларов, доставшиеся ему от дедушки». ЗАТКНИСЬ!"

Гарнер никак это не упоминал, но на прошлой неделе австралийское агентство недвижимости предложило тем, кто купит у них дом, бесплатные тосты с авокадо в течение года в кофейне неподалеку от дома. Возможно, это просто совпадение.