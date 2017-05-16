«Бизнес в стиле FLEX». Новое в налоговом законодательстве



minsknews.by

МТБанк запустил новый сезон образовательного проекта «Бизнес в стиле FLEX». Эксперт по налогообложению ООО «Аудиторский центр «Эрудит» Наталья Нехай помогла разобраться, на какие изменения в Налоговом кодексе бизнесу стоит обратить внимание.

Изменения в Налоговом кодексе вступили в силу с начала 2017 года, со многими из них бухгалтеры и руководители компаний уже знакомы. Нововведения касаются Общей части Налогового кодекса, налогов на добавленную стоимость и прибыль, новшества также есть в порядке исчисления и уплаты налога на недвижимость, земельного налога, налога на доходы иностранных организаций.

«В целом изменения в Налоговом кодексе можно охарактеризовать как относительный «штиль». После штормовых явлений 2016 года в виде деноминации и введения электронных счетов-фактур новшества 2017 года не покажутся столь глобальными. Конечно, электронные счета-фактуры никто не отменил, но к их присутствию в нашей жизни бухгалтеры уже начали привыкать», – поясняет Наталья Нехай.





Дополнительного внимания бухгалтеров потребует введение понятия «экономически обоснованные затраты» для целей расчета налога на прибыль. Вместе с тем, плательщикам, которые не стараются «уйти» от налогов, например, «зарплатных», волноваться не о чем. Известная схема минимизации таких налогов – заключение договора с работником как с ИП на оказание тех же услуг (выполнение работ), которые он должен выполнять «за зарплату» – с 2017 года уже не работает. Стоимость таких услуг (работ) нельзя учесть в затратах и тем самым уменьшить налог на прибыль.

«Положительным моментом является предоставление возможности организациям, у которых в 2016 году имелись интернет-магазины, но до 1 января 2017 года они были исключены из Торгового реестра, применять упрощенную систему налогообложения (при соблюдении критериев численности и валовой выручки). Ведь Налоговый кодекс запрещал ее применение еще год после исключения из реестра.

Расширение объектов налогообложения либо рост ставок налогов в 2017 году охватывают узкий круг плательщиков. Например, ставка НДС 25% теперь применяется по всем услугам электросвязи, а не только по услугам электросвязи, оказываемым абонентам, но такие услуги оказывают далеко не все. Остается надеяться, что это «налоговое затишье» не перед бурей», – комментирует Наталья Нехай.

Списки должников. Новое в Общей части Налогового кодекса

С начала года налоговые органы публикуют в Интернете списки плательщиков, у которых есть задолженность по налогам, сборам (пошлинам) и пеням. Перечень ввели для того, чтобы сократить некоторые административные процедуры. Допустим, вам надо закрыть счет в банке. Обычно банк для этой процедуры требует справку об отсутствии задолженности перед бюджетом. Сейчас легко и быстро проверить, есть ли ваша компания среди должников.

Есть изменения в порядке обжалования решений и действий налоговой. Обжаловать напрямую в Министерстве по налогам и сборам, как было раньше, уже нельзя. Только через промежуточное звено. С 2017 года, если вы не согласны, например, с решением налоговой инспекции по району обращайтесь в ИМНС по г.Минску или области. Исключение – решения по актам проверок, проводимых в рамках Указа Президента от 16.10.2009 № 510: в этом случае промежуточное звено можно «перешагнуть».

По новым правилам каждое лицо может обжаловать решения (действия или бездействие) налоговых служб, если такое решение (действия или бездействие) нарушают его права либо законные интересы. Что значит – каждое лицо? Это может быть учредитель, бывший руководитель, аудиторская организация – любой, кто заинтересован в результатах проверки, вправе от своего имени подать жалобу.

Позитивное новшество в Общей части Налогового кодекса. Раньше, если вам по результатам проверки начисляли налоги и пени, то до вынесения решения приостанавливались все операции по расчетному счету. Сейчас замораживается только та сумма, которая необходима для погашения задолженности.

Налог на прибыль

Для целей налога на прибыль с нового года учитываются только экономически обоснованные затраты. К ним не относятся работы и услуги, оказанные индивидуальным предпринимателем, если он одновременно является сотрудником организации и такие услуги, работы относятся к его трудовым обязанностям. Это касается и случаев, когда работы выполнены, услуги оказаны плательщику организацией, которая является учредителем плательщика либо в отношении которой плательщик является учредителем, а при этом такие работы (услуги) являются должностными обязанностями штатного сотрудника.

Внесены уточнения в критерии взаимозависимости лиц: учредители одной организации считаются взаимозависимыми лицами, если доля прямого или косвенного участия каждого из них – не менее 20%. До 2017 года для признания их взаимозависимыми размер доли не имел значения.

Новшество которое упрощает процесс администрирования налога на прибыль – с 2017 года выручка по бивалютным договорам в налоговом учете определяется в том же порядке, что и в бухгалтерском учете.

НДС

Добавился новый объект для исчисления НДС – обороты по передаче абонентом субабонентам всех видов полученных им энергии, газа, воды. Это значит, что абонент по возмещению стоимости переданных ему ресурсов должен исчислить НДС, а суммы «входного» НДС, предъявленные организациями по водоснабжению, газо- и энергоснабжению, будут приниматься к вычету у абонента при наличии электронных счетов-фактур.

НДС теперь исчисляется при приобретении у иностранных компаний услуг по поиску потенциальных покупателях и предоставлению информации о них. Логика такова, что местом реализации этих услуг признана территория Беларуси. Под это правило попадают услуги компании «Uber B.V.» (Нидерланды): за поиск пассажиров через мобильное приложение юрлица и ИП будут платить НДС от стоимости услуг. Аналогичная ситуация для тех, кто получает услуги по договору с компанией Booking.com B.V.

Уже известно, что с 2018 года вводится НДС для иностранных организаций (кроме резидентов ЕАЭС), оказывающих услуги в электронной форме для физических лиц. «Электронные услуги» – это поставки программного обеспечения и его обновлений, продажа цифровых товаров (электронных книг, фильмов, игр), оказание рекламных услуг в интернете, предоставление доступа к поисковым системам в сети и др.

Налог на недвижимость

Реабилитирована льгота по налогу на недвижимость в отношении капстроений, которые законсервированы и включены в Перечень неиспользуемых (неэффективно используемых) капстроений.

По находкам в результате инвентаризации в виде зданий, сооружений и др., которые были приобретены (построены) неизвестно когда, налог на недвижимость нужно исчислять только за последние 3 года, а не с момента введения этого налога – с 1992 года.

Земельный налог

Еще в прошлом году при расчете земельного налога нужно было пересчитывать кадастровую стоимость, установленную в долларах США, в белорусские рубли по официальному курсу Нацбанка. С 2017 года налоговая база земельного налога «не привязана» к доллару США: в большинстве случаев она определяется путем индексации налоговой базы в белорусских рублях, определенной в 2016 году либо в сумме кадастровой оценки в белорусских рублях.





«Бизнес в стиле FLEX» – образовательный проект МТБанка для корпоративных клиентов. Это уникальная программа семинаров и тренингов, построенная на обмене реальным бизнес-опытом.