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С июня украинцы смогут въезжать в ЕС без виз

17.05.2017 17:02 — Разное | Ежедневник  
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С июня украинцы смогут въезжать в ЕС без виз

dnepr.press

Украина и ЕС подписали необходимые законодательные акты для введения безвизового режима. Вступление соглашения в силу ожидается в начале июня.

В среду, 17 мая, во французском Страсбурге руководство Украины и ЕС подписали документ о введении безвизового режима для въезда украинцев в Европу. После многих лет переговоров все юридические формальности были разрешены, и безвизовый режим для Украины теперь лишь вопрос времени. Документ вступит в силу через 20 дней после его публикации в Официальном журнале ЕС, ориентировочно в начале июня, пишет РБК.

Торжественное подписание акта состоялось в ходе рабочего визита президента Украины Петра Порошенко в Европарламент. В церемонии также приняли участие новый спикер Европарламента Антонио Таяни, министр внутренних дел председательствующей сейчас в ЕС Мальты Кармело Абела и докладчик Европарламента по вопросу безвизового режима Мария Габриэль.

Таким образом, Украина становится третьей из шести стран «Восточного партнерства», которая добилась безвизового режима с ЕС, — после Молдовы и Грузии. Безвизовый режим для обладателей биометрических паспортов работает между Молдовой и ЕС с апреля 2014 года, а между Грузией и ЕС — с марта 2017 года.

Введение безвизового режима предоставляет право украинцам свободно передвигаться по территории 30 государств. Это 22 страны, входящие в ЕС и Шенгенскую зону, четыре страны Шенгенской зоны, не входящие в ЕС (Швейцария, Исландия, Норвегия, Лихтенштейн), и четыре страны ЕС, не входящие в Шенгенскую зону (Кипр, Румыния, Болгария, Хорватия). Исключение составляют лишь Великобритания и Ирландия, имеющие право не вступать в Шенген, будучи членами Евросоюза.

Безвизовый режим предоставит гражданам Украины право пребывания на срок в 90 дней в течение каждого 180-дневного периода. Если по каким-либо обстоятельствам нужно будет задержаться за границей на больший срок, то придется оформлять визу. Речь идет именно о пребывании: прав на проживание, трудоустройство или обучение в ЕС документ не дает.

Достижение безвизового режима с Европой является для Украины положительной новостью, однако говорить о том, что этот шаг предопределяет дальнейшую евроинтеграцию страны, преждевременно, уверен украинский эксперт по международным и правовым вопросам Андрей Бузаров.

«Многие украинские партии активно играют на теме евроинтеграции, и у украинцев сложилось ошибочное мнение о том, что отмена виз — это шаг в Евросоюз, — заявил Бузаров РБК. — Но безвизовый режим и интеграция — это совсем разные вещи с юридической и политической точек зрения». Кроме того, отмечает эксперт, у Киева еще нет программы вступления в ЕС, а Соглашение об ассоциации (еще до конца не ратифицированное Нидерландами) означает лишь политико-экономическое сближение, но не вливание.

Движение Украины в сторону свободных границ с ЕС продолжалось более шести лет. Впервые на официальном уровне план действий по безвизовому режиму был согласован на саммите Украина — ЕС в ноябре 2010 года. В течение нескольких лет этот план дорабатывался и модифицировался, вновь о предоставлении безвизового режима начали говорить после подписания политической части Соглашения об ассоциации в марте 2014 года уже новыми властями в Киеве.

В декабре 2015 года Еврокомиссия признала, что Украина выполнила все базовые условия для введения безвизового режима. Но уже в апреле 2016 года на консультативном референдуме в Нидерландах 61% голландцев высказались против ратификации Соглашения об ассоциации. Хотя украинские и европейские дипломаты отмечали, что переговоры по отмене виз и по ассоциации с ЕС — это разные процессы, обсуждение безвизового режима было на некоторое время приостановлено.

Лишь в декабре 2016 года Европарламент согласовал правила экстренной приостановки безвизового режима для граждан «третьих стран», учитывая беспокойство голландцев. Механизм может быть задействован в четырех случаях: рост числа отказов гражданам этих стран во въезде в Евросоюз; рост числа необоснованных заявок на статус беженца; отказ властей «третьих стран» сотрудничать в вопросах репатриации; риски для внутренней безопасности ЕС, связанные с гражданами этих стран.

В итоге после нескольких месяцев обсуждения представители Европарламента и Евросовета 28 февраля 2017 года дали принципиальное согласие на отмену виз для украинцев, 6 апреля Европарламент поддержал это решение, 11 мая за визовую либерализацию с Украиной проголосовал совет министров ЕС.

 

 
Теги: Новости
 
 
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Украина и ЕС подписали необходимые законодательные акты для введения безвизового режима. Вступление соглашения в силу ожидается в начале июня.

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