Приятели разъезжали по ночному Слуцку на угнанном авто

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Слуцке приятели разъезжали ночью на угнанном авто. Такая информация размещена на сайте УВД Миноблисполкома, сообщает БЕЛТА.

Молодой житель Слуцка, изрядно выпив, решил покататься по ночному городу. "Ему приглянулся автомобиль "Рено". Такому выбору немало поспособствовало то, что в замке зажигания были оставлены ключи. Юноша воспользовался забывчивостью хозяина, однако далеко уехать не удалось. Водитель не справился с управлением, и машина съехала в кювет, получив механические повреждения. Следующим автомобилем, который намеревался угнать фигурант, стал "Фольксваген". Привлекла сломанная дверная ручка. Но и здесь дело закончилось неудачей - машина не завелась", - рассказали в УВД Миноблисполкома.

Молодой человек решил совершить угон в третий раз, теперь уже с приятелем. Выбрали "Фиат". Машину завели с помощью ключей от "Рено". Злоумышленники не ограничились Слуцком, а отправились навестить знакомую в Червень. Однако явные превышение скорости и неадекватное маневрирование привлекли внимание бдительного горожанина, который незамедлительно сообщил об увиденном в милицию.

Правоохранители обнаружили машину на обочине, внутри находились молодые люди. Милиционеры попросили юношей предоставить документы. Парни сразу не нашлись, что ответить, потом стали убеждать, мол, машина принадлежит родственнику, а документы забыли дома. Для выяснения молодым людям предложили проехать в РОВД.

В ходе разбирательства установили личности автоугонщиков: 23-летний и 24-летний жители Слуцка были ранее судимы. Затем прояснилась и история их "приключений". В Червень за задержанными приехали сотрудники уголовного розыска из Слуцка.

Специалисты комитета судэкспертиз оперативно провели исследования, результаты которых подтвердили причастность парней к противоправным действиям. По поводу угонов Слуцким райотделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.-0-