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Алексиевич готова погасить долги женщины-инвалида, которой угрожают выселением на улицу
Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич готова уплатить долги по коммунальным платежам инвалида из Гомеля Натальи Василенко, которой угрожают выселением на улицу.
Об этом сообщил БелаПАН общественный активист Владимир Кацора после общения с писательницей. Алексиевич сейчас находится за границей.
«Я два года уже пытаюсь организовать встречу нобелевского лауреата с гомельчанами, и поэтому нахожусь в контакте со Светланой Алексиевич, — рассказал Кацора. — Она узнала из СМИ о проблемах Натальи Василенко и готова ей помочь, только просила уточнить детали — сумму задолженности, номер счета и так далее. Сейчас писательница в отъезде, но к концу месяца вернется в Беларусь».
11 мая суд Советского района Гомеля начал
У ответчицы тяжелая жизненная ситуация — третья рабочая группа инвалидности, эпилепсия, повышенное давление, порок сердца, инсульт, проблемы с почками, отсутствие родственников, работы и задолженность за коммунальные платежи.
Из-за болезней и множества законодательных ограничений Василенко долгое время не может устроиться на работу, а сейчас может лишиться последнего — комнаты в квартире. В этой квартире женщина живет с 1976 года, ее близкие родственники умерли. Две комнаты приватизировала двоюродная сестра с мужем, в третьей живет Наталья.
Раньше Василенко работала в строительной организации, но в 2011 году у нее внезапно началась эпилепсия. Врачи поставили диагноз и написали список ограничений по работе, но третью группу инвалидности дали только в 2014 году. Устроиться на работу с ограничениями практически невозможно. Наталью не взяли даже перебирать овощи, куда ее направляли от биржи труда, она не прошла медицинскую комиссию. В 2016 году у Василенко случился инсульт.
На сегодняшний день женщина получает пенсию, из которой 40% уходит на погашение кредита — его она брала на потребительские нужны, когда еще работала. В результате на руки Василенко получает всего 75 рублей.
В суде представитель КЖРЭУП «Советское» подтвердил требования: расторгнуть договор найма жилого помещения, выселить Наталью без предоставления другого жилья. Ее задолженность по коммунальным платежа составляет 375 рублей, пеня — более 500 рублей. Всего 911 рублей и 7 копеек долга.
После статей Naviny.by о Наталье многие предложили ей помощь. Василенко благодарна всем, кто откликнулся на ее беду, помог материально и морально.
«Сегодня тоже продолжают звонить люди, предлагают помощь. Одна женщина перечислила серьезную сумму денег, но просила, чтобы я потратила эти деньги не на коммуналку, а на личные нужды. Мне очень нужны сейчас лекарства, и благодаря ей я купила их», — рассказала Наталья.
Предложение помощи от Алексиевич она воспринимает «как сказку, что-то неземное, нереальное».
«Тем более, она моя любимая писательница, так как пишет очень реалистично и правдиво. У меня хранится ее книга „У войны не женское лицо“ 1985 года издания — это моя любимая книга, я люблю книги о войне, о партизанском движении в Беларуси. Нет слов, чтобы выразить мою благодарность», — сказала Василенко.
Слушание дела по иску КЖРЭУП «Советское» к Василенко продолжится в суде Советского района Гомеля 22 мая.
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Сейчас писательница в отъезде, но к концу месяца вернется в Беларусь. Алексиевич готова погасить задолженность, чтобы помочь гомельчанке.
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