ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Алексиевич готова погасить долги женщины-инвалида, которой угрожают выселением на улицу

17.05.2017 17:52 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич готова уплатить долги по коммунальным платежам инвалида из Гомеля Натальи Василенко, которой угрожают выселением на улицу.


41-летней Наталье Василенко приходится выживать на 75 рублей в месяц

Об этом сообщил БелаПАН общественный активист Владимир Кацора после общения с писательницей. Алексиевич сейчас находится за границей.

«Я два года уже пытаюсь организовать встречу нобелевского лауреата с гомельчанами, и поэтому нахожусь в контакте со Светланой Алексиевич, — рассказал Кацора. — Она узнала из СМИ о проблемах Натальи Василенко и готова ей помочь, только просила уточнить детали — сумму задолженности, номер счета и так далее. Сейчас писательница в отъезде, но к концу месяца вернется в Беларусь».

11 мая суд Советского района Гомеля начал рассматривать иск коммунального жилищного ремонтно-эксплуатационного унитарного предприятия «Советское» к 41-летней Василенко. Из-за задолженности по коммунальным платежам женщину хотят выселить из арендной комнаты площадью 17 квадратных метров без предоставления другого жилья — фактически на улицу.

У ответчицы тяжелая жизненная ситуация — третья рабочая группа инвалидности, эпилепсия, повышенное давление, порок сердца, инсульт, проблемы с почками, отсутствие родственников, работы и задолженность за коммунальные платежи.

Из-за болезней и множества законодательных ограничений Василенко долгое время не может устроиться на работу, а сейчас может лишиться последнего — комнаты в квартире. В этой квартире женщина живет с 1976 года, ее близкие родственники умерли. Две комнаты приватизировала двоюродная сестра с мужем, в третьей живет Наталья.

Раньше Василенко работала в строительной организации, но в 2011 году у нее внезапно началась эпилепсия. Врачи поставили диагноз и написали список ограничений по работе, но третью группу инвалидности дали только в 2014 году. Устроиться на работу с ограничениями практически невозможно. Наталью не взяли даже перебирать овощи, куда ее направляли от биржи труда, она не прошла медицинскую комиссию. В 2016 году у Василенко случился инсульт.

На сегодняшний день женщина получает пенсию, из которой 40% уходит на погашение кредита — его она брала на потребительские нужны, когда еще работала. В результате на руки Василенко получает всего 75 рублей.

В суде представитель КЖРЭУП «Советское» подтвердил требования: расторгнуть договор найма жилого помещения, выселить Наталью без предоставления другого жилья. Ее задолженность по коммунальным платежа составляет 375 рублей, пеня — более 500 рублей. Всего 911 рублей и 7 копеек долга.

После статей Naviny.by о Наталье многие предложили ей помощь. Василенко благодарна всем, кто откликнулся на ее беду, помог материально и морально.

«Сегодня тоже продолжают звонить люди, предлагают помощь. Одна женщина перечислила серьезную сумму денег, но просила, чтобы я потратила эти деньги не на коммуналку, а на личные нужды. Мне очень нужны сейчас лекарства, и благодаря ей я купила их», — рассказала Наталья.

Предложение помощи от Алексиевич она воспринимает «как сказку, что-то неземное, нереальное».

«Тем более, она моя любимая писательница, так как пишет очень реалистично и правдиво. У меня хранится ее книга „У войны не женское лицо“ 1985 года издания — это моя любимая книга, я люблю книги о войне, о партизанском движении в Беларуси. Нет слов, чтобы выразить мою благодарность», — сказала Василенко.

Слушание дела по иску КЖРЭУП «Советское» к Василенко продолжится в суде Советского района Гомеля 22 мая.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас писательница в отъезде, но к концу месяца вернется в Беларусь. Алексиевич готова погасить задолженность, чтобы помочь гомельчанке.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
«Бизнес в стиле FLEX». Новое в налоговом законодательстве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика