Алексиевич готова погасить долги женщины-инвалида, которой угрожают выселением на улицу

Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич готова уплатить долги по коммунальным платежам инвалида из Гомеля Натальи Василенко, которой угрожают выселением на улицу.



41-летней Наталье Василенко приходится выживать на 75 рублей в месяц

Об этом сообщил БелаПАН общественный активист Владимир Кацора после общения с писательницей. Алексиевич сейчас находится за границей.

«Я два года уже пытаюсь организовать встречу нобелевского лауреата с гомельчанами, и поэтому нахожусь в контакте со Светланой Алексиевич, — рассказал Кацора. — Она узнала из СМИ о проблемах Натальи Василенко и готова ей помочь, только просила уточнить детали — сумму задолженности, номер счета и так далее. Сейчас писательница в отъезде, но к концу месяца вернется в Беларусь».

11 мая суд Советского района Гомеля начал рассматривать иск коммунального жилищного ремонтно-эксплуатационного унитарного предприятия «Советское» к 41-летней Василенко. Из-за задолженности по коммунальным платежам женщину хотят выселить из арендной комнаты площадью 17 квадратных метров без предоставления другого жилья — фактически на улицу.

У ответчицы тяжелая жизненная ситуация — третья рабочая группа инвалидности, эпилепсия, повышенное давление, порок сердца, инсульт, проблемы с почками, отсутствие родственников, работы и задолженность за коммунальные платежи.

Из-за болезней и множества законодательных ограничений Василенко долгое время не может устроиться на работу, а сейчас может лишиться последнего — комнаты в квартире. В этой квартире женщина живет с 1976 года, ее близкие родственники умерли. Две комнаты приватизировала двоюродная сестра с мужем, в третьей живет Наталья.

Раньше Василенко работала в строительной организации, но в 2011 году у нее внезапно началась эпилепсия. Врачи поставили диагноз и написали список ограничений по работе, но третью группу инвалидности дали только в 2014 году. Устроиться на работу с ограничениями практически невозможно. Наталью не взяли даже перебирать овощи, куда ее направляли от биржи труда, она не прошла медицинскую комиссию. В 2016 году у Василенко случился инсульт.

На сегодняшний день женщина получает пенсию, из которой 40% уходит на погашение кредита — его она брала на потребительские нужны, когда еще работала. В результате на руки Василенко получает всего 75 рублей.

В суде представитель КЖРЭУП «Советское» подтвердил требования: расторгнуть договор найма жилого помещения, выселить Наталью без предоставления другого жилья. Ее задолженность по коммунальным платежа составляет 375 рублей, пеня — более 500 рублей. Всего 911 рублей и 7 копеек долга.

После статей Naviny.by о Наталье многие предложили ей помощь. Василенко благодарна всем, кто откликнулся на ее беду, помог материально и морально.

«Сегодня тоже продолжают звонить люди, предлагают помощь. Одна женщина перечислила серьезную сумму денег, но просила, чтобы я потратила эти деньги не на коммуналку, а на личные нужды. Мне очень нужны сейчас лекарства, и благодаря ей я купила их», — рассказала Наталья.

Предложение помощи от Алексиевич она воспринимает «как сказку, что-то неземное, нереальное».

«Тем более, она моя любимая писательница, так как пишет очень реалистично и правдиво. У меня хранится ее книга „У войны не женское лицо“ 1985 года издания — это моя любимая книга, я люблю книги о войне, о партизанском движении в Беларуси. Нет слов, чтобы выразить мою благодарность», — сказала Василенко.

Слушание дела по иску КЖРЭУП «Советское» к Василенко продолжится в суде Советского района Гомеля 22 мая.