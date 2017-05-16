|
В Минск прибывает президент Сербии Николич
17.05.2017 18:01 — Разное | Ежедневник
gp.by
Его встреча с лидером Беларуси Александром Лукашенко запланирована на 18 мая.
Как сообщает официальный ресурс президента Беларуси, встреча с Томиславом Николичем пройдет во Дворце Независимости.
Главы государств обсудят состояние белорусско-сербских отношений, реализацию инвестиционных проектов и итоги сотрудничества за последние несколько лет. Президенты также обменяются мнениями по политической повестке дня и другим актуальным вопросам. Планируется, что Александр Лукашенко наградит Томислава Николича орденом Дружбы народов за значительный вклад в укрепление мира, дружественных отношений и сотрудничества между Беларусью и Сербией.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Его встреча с лидером Беларуси Александром Лукашенко запланирована на 18 мая.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии