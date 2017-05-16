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В Минск прибывает президент Сербии Николич

17.05.2017 18:01 — Разное | Ежедневник  
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В Минск прибывает президент Сербии Николич

gp.by

Его встреча с лидером Беларуси Александром Лукашенко запланирована на 18 мая.

Как сообщает официальный ресурс президента Беларуси, встреча  с Томиславом Николичем пройдет во Дворце Независимости.

Главы государств обсудят состояние белорусско-сербских отношений, реализацию инвестиционных проектов и итоги сотрудничества за последние несколько лет. Президенты также обменяются мнениями по политической повестке дня и другим актуальным вопросам. Планируется, что Александр Лукашенко наградит Томислава Николича орденом Дружбы народов за значительный вклад в укрепление мира, дружественных отношений и сотрудничества между Беларусью и Сербией.

 
 
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Его встреча с лидером Беларуси Александром Лукашенко запланирована на 18 мая.

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