В Минск прибывает президент Сербии Николич

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Его встреча с лидером Беларуси Александром Лукашенко запланирована на 18 мая.

Как сообщает официальный ресурс президента Беларуси, встреча с Томиславом Николичем пройдет во Дворце Независимости.

Главы государств обсудят состояние белорусско-сербских отношений, реализацию инвестиционных проектов и итоги сотрудничества за последние несколько лет. Президенты также обменяются мнениями по политической повестке дня и другим актуальным вопросам. Планируется, что Александр Лукашенко наградит Томислава Николича орденом Дружбы народов за значительный вклад в укрепление мира, дружественных отношений и сотрудничества между Беларусью и Сербией.