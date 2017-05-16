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Гидромет повысил уровень опасности заморозков до оранжевого

17.05.2017 18:02 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 мая – Sputnik. Заморозки снова ожидаются в Беларуси в ночь со среды на четверг, объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Гидромет повысил уровень опасности заморозков до оранжевого
© Pixabay
Синоптики пообещали к выходным настоящее лето – днем до +28°С

На ночь среды Гидромет объявлял зеленый уровень опасности из-за ночного понижения температуры воздуха.

"В ночь на 18 мая по восточной половине республики на большей части территории на почве и в отдельных районах в воздухе ожидаются заморозки до 0..–2°C", – сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что в связи с неблагоприятными погодными условиями объявлен оранжевый уровень опасности.

Ранее синоптики рассказали Sputnik, что приход летнего тепла ожидается в Беларуси к выходным: днем столбики отметок поднимутся до отметок +25°C, местами по стране даже будет по-летнему жарко – до +28°C.

 
Теги: Минск
 
 
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В Гидромете информируют, что местами ночные температуры опустятся до отметки –2°C.

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