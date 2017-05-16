Илон Маск начал тренировать роботов с помощью виртуальной реальности

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организация OpenAI, которую создал Илон Маск, предлагает новый способ успешной тренировки роботов. Об этом пишет lenta.ru со ссылкой на блог компании.

Отмечается, что сотрудники OpenAI могут тренировать роботов при помощи виртуальной реальности. Специалисты утверждают: чтобы обучить робота определенному действию, оператору нужно сначала сделать его в виртуальной реальности, затем алгоритм начнет самостоятельно обучаться выполнению этого действия.

Для примера было продемонстрировано, как робот укладывает цветные кубики. После единственной демонстрации робот самостоятельно может повторить действие без тренировки в реальном окружении.-0-