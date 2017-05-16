Руководителям предприятий-должников могут ограничить выезд за границу. Эта мера предусмотрена изменениями и дополнениями в закон «Об исполнительном производстве», которые вступили в силу с 16 мая.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— В законодательстве о судебных исполнителях появилась новинка — судебному исполнителю дали право не только арестовывать имущество должника — юрлица, но и ограничивать выезд за границу", — сказал сегодня на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь управляющий партнер адвокатского бюро «Лев, Шерстнев и партнеры» Борис Лев.

По его словам, к руководителям предприятий, в том числе и государственных, могут применить меры по ограничению их в праве выезда за рубеж, если за организацией числятся долги. Эксперт убежден, что эти изменения будут стимулировать руководителей предприятий-должников «исполнять обязательства надлежащим образом».

Партнер адвокатского бюро «Лев, Шерстнев и партнеры» Денис Шерстнев уточнил, что ограничить выезд за границу могут как директору предприятия, за которым значится задолженность, так и главбух или «иной орган, который управляет компанией или предприятием». «Теоретически можно говорить о некоем совете директоров», — сказал Денис Шерстнев.