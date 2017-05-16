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Пьяный мозырянин угнал автомобиль спящего приятеля и поехал хвастаться перед соседями

17.05.2017 18:19 — Разное | Tut.by  
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39-летнего жителя районного центра остановили для проверки документов сотрудники ГАИ. В крови у водителя было обнаружено более 2,5 промилле алкоголя. Выяснилось также, что машина водитедю не принадлежала. Он взял ее у своего знакомого, вернувшегося из России, сообщает телеканал «Мозырь».

Во время застолья дома у хозяина машины, тот вскользь упомянул, что приехал на личном авто из России. Рассказал и заснул. В свою очередь знакомый мужчины нашел ключи от его автомобиля и поехал похвастаться перед соседями. Но на обратном пути, буквально в нескольких десятках метров от финальной точки завершения маршрута, его остановили милиционеры для рядовой проверки.

Теперь по факту угона возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит до пяти лет тюрьмы. Кстати, более 10 лет назад мозырянин уже был судим по аналогичной статье.

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Теперь по факту угона возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит до пяти лет тюрьмы. Кстати, более 10 лет назад мозырянин уже был судим по аналогичной статье.

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