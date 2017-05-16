Евросоюз отменил визы для граждан Украины

В Совете Европы подписан документ, отменяющий визы для граждан Украины, желающих посетить страны Евросоюза, на церемонии подписания присутствовал президент Петр Порошенко . В силу документ вступит с 11 июня. Украинский общественный деятель Тамара Самойленко рассказала радио Sputnik Беларусь о реакции украинского общества на это событие.

"Многие граждане думают, что это возможность бесплатно попасть в Европу и в то же время устроиться на работу. Миграционные службы говорят, что народ буквально двери ногами вышибает, очень много желающих получить биометрический паспорт, безработица в Украине очень большая", — рассказала Самойленко.



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При этом, по словам собеседницы, принятое в Страсбурге особенно приветствует молодежь страны. По окончании института грамотные молодые специалисты могут уехать, устроиться на хорошую работу и остаться в Европе даже в качестве нелегалов. Однако в принятом решении есть и обратная сторона, не столь позитивная, как кажется на первый взгляд.

"С проблемой обратного билета, социальной и медицинской страховкой и с вопросом таможенника о том, куда и с какой целью вы едете в европейскую страну, если вы не сможете ответить, это станет мотивацией для вашего возврата, и на этом все свободы закончатся", — сказала Самойленко.

Как ранее сообщал Sputnik, Украина третьей из шести стран "Восточного партнерства" добилась безвизового режима с Евросоюзом, вслед за Молдовой и Грузией. Безвизовый режим дает гражданам Украины право пребывания в странах ЕС сроком в 90 дней в течение полугода.

Комментарий украинского общественного деятеля Тамары Самойленко слушайте на радио Sputnik Беларусь.