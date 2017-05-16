17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители раскрыли подробности по делу мозырского рецидивиста. Подробная информация размещена на сайте МВД, передает БЕЛТА.

Как сообщалось, утром 30 апреля сотрудники восьмого управления ГУБОПиК МВД при поддержке бойцов ОМОНа УВД Гомельского облисполкома задержали ранее судимого 30-летнего жителя Мозыря. Рецидивист оказал активное сопротивление, ранив ножом двух милиционеров.

У задержанного весьма богатое криминальное прошлое. "В 2004 году за грабеж и разбой мужчина был осужден на 6 лет лишения свободы, после отбытия наказания промышлял мошенничеством и вымогательством. Жертвами становились как простые граждане и частные предприниматели, так и лица, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Расчет делался на то, что люди, сами замешанные в преступлениях, обращаться за помощью в милицию не будут. Выбивая деньги, задержанный часто применял насилие", - отметили в МВД. Этому способствовала его физическая форма - длительное время мужчина занимался борьбой.

"Известно, что периодически он выезжал в страны Евросоюза, где в составе международной организованной преступной группы грабил банки, обворовывал магазины и занимался нелегальным автобизнесом. Неоднократно попадал в руки полицейских Германии. Там же несколько раз оказывался в местах лишения свободы, в том числе за использование поддельных документов. Все закончилось депортацией на родину", - проинформировали в МВД.

Как и раньше, мужчина совершал мошенничества, крал, вымогал деньги у бизнесменов, воров и наркоторговцев. Серьезные опасения за жизнь и здоровье вынуждали многих отказываться от дачи показаний, однако милиции удалось получить достаточно доказательств его преступной деятельности и оснований для задержания. Ускорило принятие решения об операции поступившая информация, что после совершения очередной кражи мужчина намеревается сбыть похищенное и уехать из Мозыря в неизвестном направлении. Зная, что злоумышленник мог быть вооружен, к операции в качестве силовой поддержки привлекли сотрудников ОМОНа. Важно было предпринять все возможные меры для обеспечения безопасности посторонних людей, в том числе домочадцев мозырянина, не допустить их захвата в заложники.

Утром 30 апреля подозреваемого удалось выманить из дома под предлогом необходимости разобраться в ДТП с участием его автомобиля. Осознав, что происходит на самом деле, он попытался скрыться и оказал активное сопротивление, нанес ножевые ранения двум сотрудникам ОМОНа. Несмотря на то, что были задеты жизненно важные органы, стражи порядка задержали и обезвредили рецидивиста. В настоящее время их жизни вне опасности.

По факту покушения на убийство двух и более лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности Гомельским областным управлением Следственного комитета возбуждено уголовное дело по п.1 ч.2 ст.139 УК Беларуси. Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД продолжают работу по установлению дополнительных эпизодов преступной деятельности мужчины.-0-