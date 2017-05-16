ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Аpple представит в июне 3 новых ноутбука

17.05.2017 18:46 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Аpple представит в июне 3 новых ноутбука

Уже в следующем месяце этого года известная компания Apple может презентовать 3 новых MacBook. Это может быть сделано на предстоящей конференции в Сан-Хосе, которая состоится в период с пятого по девятое июня.

Как будут выглядеть новинки, а также чем они будут отличаться от своих предшественников пока не известно. Также пока не поступило никакой официальной информации от руководства Apple или Intel.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как будут выглядеть новинки, а также чем они будут отличаться от своих предшественников пока не известно. Также пока не поступило никакой официальной информации...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Евросоюз отменил визы для граждан Украины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика