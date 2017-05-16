Аpple представит в июне 3 новых ноутбука

Уже в следующем месяце этого года известная компания Apple может презентовать 3 новых MacBook. Это может быть сделано на предстоящей конференции в Сан-Хосе, которая состоится в период с пятого по девятое июня.

Как будут выглядеть новинки, а также чем они будут отличаться от своих предшественников пока не известно. Также пока не поступило никакой официальной информации от руководства Apple или Intel.