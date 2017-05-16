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Фотограф снял гонки "Формулы-1" на камеру, которой больше ста лет

17.05.2017 19:00 — Разное | Tut.by  
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Фотограф Джошуа Пол снял гонки «Формулы-1» на 104-летнюю камеру. Снимки он публикует в собственном журнале Lollipop Magazine и в инстаграме. Об этом 13 мая рассказал сайт PetaPixel.


Фото: petapixel.com

Для съемки он использует камеру Graflex 4×5, которую выпустили в 1913 году. Впервые Пол попробовал снимать на Graflex в 2013 году.


Фото: petapixel.com

По словам фотографа, на это его вдохновил журнал 1969 года с фотографиями гонки Indy 500, многие из которых оказались размытыми и не в фокусе.


Фото: petapixel.com

Пол рассказал, что большинство фотографий с гонок снимаются для новостей или крупных фондовых агентств. По его словам, в «Формуле» есть только несколько человек, которые делают красивые фотографии. Для них, отметил фотограф, прибыльного рынка нет.


Фото: petapixel.com
 
Теги: Новости
 
 
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Для съемки он использует камеру Graflex 4×5, которую выпустили в 1913 году. Впервые Пол попробовал снимать на Graflex в 2013 году.

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