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Бетономешалка, уходя от столкновения, перевернулась в Гродно
17.05.2017 19:26 — Разное | Sputnik Беларусь
Авария произошла накануне на проспекте Клецкова областного центра: груженый бетоном КамАЗ перед светофором начал маневрировать, чтобы не врезаться в остановившийся Fiat.
По информации ГАИ, грузовик сначала задел бордюр, вылетел на разделительную полосу, а затем опрокинулся.
Водитель грузовика в ДТП не пострадал, по факту аварии сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.
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Грузовой автомобиль КамАЗ перевернулся в на перекрестке в Гродно. Смотрите на видео, как водитель бетономешалки пытался уйти от столкновения с легковыми машинами.
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