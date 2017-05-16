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Бетономешалка, уходя от столкновения, перевернулась в Гродно

17.05.2017 19:26 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Авария произошла накануне на проспекте Клецкова областного центра: груженый бетоном КамАЗ перед светофором начал маневрировать, чтобы не врезаться в остановившийся Fiat.

По информации ГАИ, грузовик сначала задел бордюр, вылетел на разделительную полосу, а затем опрокинулся.

Водитель грузовика в ДТП не пострадал, по факту аварии сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

 
 
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Грузовой автомобиль КамАЗ перевернулся в на перекрестке в Гродно. Смотрите на видео, как водитель бетономешалки пытался уйти от столкновения с легковыми машинами.

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