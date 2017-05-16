Бетономешалка, уходя от столкновения, перевернулась в Гродно

Авария произошла накануне на проспекте Клецкова областного центра: груженый бетоном КамАЗ перед светофором начал маневрировать, чтобы не врезаться в остановившийся Fiat.

По информации ГАИ, грузовик сначала задел бордюр, вылетел на разделительную полосу, а затем опрокинулся.

Водитель грузовика в ДТП не пострадал, по факту аварии сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.