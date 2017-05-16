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iPhone будут собираться в Индии

17.05.2017 19:19 — Разное | Ежедневник  
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iPhone будут собираться в Индии

technolat.com

Apple начала производить самую дешевую модель из актуальной линейки смартфонов iPhone SE в Индии.

Как пишет dev.by со ссылкой на The Verge, это важный шаг для Apple. Во-первых, в последнее время компания меняет политику работы с поставщиками компонентов, и открытие нового производства помогает ей снизить зависимость от Foxconn. Во-вторых, Apple ищет пути упрочить положение на индийском рынке на фоне глобального снижения темпов роста iPhone-бизнеса. В случае с Индией для достижения этой цели необходимо, чтобы по меньшей мере 30 процентов компонентов смартфонов производились внутри страны —  таковы требования национального законодательства для монобрендовых продавцов.

На сегодня доля iPhone в Индии, население которой достигло 1,3 млрд человек, составляет около 2 процентов. Согласно данным исследовательской компании IDC, средняя стоимость смартфона в стране составляет 155 долларов, в то время как iPhone SE можно купить по цене  от 399 долларов. Таким образом, перенос производства в Индию поможет компании также снизить стоимость целевого продукта.

По информации Wall Street Journal, уже сегодня iPhone SE продаются в стране за 320 долларов, и индийское правительство надеется, что цена гаджета упадет еще на 100 долларов. При этом The Verge отмечает, что Apple крайне неохотно снижает цены на свою продукцию, предпочитая нивелировать снижение темпов роста большей прибыльностью от каждого устройства.

 
 
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Apple начала производить самую дешевую модель из актуальной линейки смартфонов iPhone SE в Индии.

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