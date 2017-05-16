Не стыдобище. Почему хоккеисты не оправдали ожиданий белорусских болельщиков

Сборная Беларуси по хоккею второй год подряд остается вне плей-офф чемпионата мира. Этот результат воспринимается в стране, как позор и трагедия национального масштаба, а игроков и тренерский штаб на форумах предлагают отправить в шахты и на лесоповал. SPORT.TUT.BY разбирается, почему команда не оправдала надежды болельщиков, и является ли 13-е место на чемпионате для нашей сборной провалом.



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Еще за месяц до старта турнира появилось ощущение: в сборной что-то не так. Перед последними чемпионатами мира и олимпийской квалификацией команда была полна энтузиазма, выполняя запредельную по нагрузкам программу тренерского штаба. Заявления о медалях не казались глупостью, а ведущих игроков команда не досчитывалась разве что по причине травм. Теперь же, казалось, хоккеисты сами не верили ни в себя, ни в своих тренеров. Когда Дэйв Льюис в очередной раз заявлял, что нужно ставить медальные цели, а нынешний состав — сильнейший за все время его работы, это вызывало не только недоумение журналистов, но и ироничную улыбку игроков.

Осадок остался и от непонятных для коллектива тренерских решений. В отсутствие атакующих защитников Дэйв Льюис не вызвал Ника Бэйлена, а по ходу сбора отказался от результативного форварда и души компании Андрея Степанова. Наконец, прямо перед чемпионатом вместо отработавшего весь сбор Николая Стасенко в Париж поехал проведший не самый впечатляющий сезон в АХЛ Олег Евенко.

Бывший капитан сборной Алексей Калюжный подтвердил, что многие в команде тренерские решения не поняли и не приняли. Обидно и то, что главным не всегда является класс игроков. Часто тренерский штаб руководствовался личными отношениями. Ярчайший пример — конфликт Крэйга Вудкрофта и Ника Бэйлена, из-за которого топового защитника лишились минское «Динамо» и сборная Беларуси.

В итоге получилось что и так испытывающая острый дефицит созидательных игроков сборная по своей воле осталась без Андрея Степанова и Ника Бэйлена.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

До чемпионата и по его ходу не раз говорилось про неудачный календарь для сборной Беларуси: три первых игры пришлось провести с фаворитами чемпионата. Но проблема здесь не в том, что мы сразу же оказались на дне таблицы (победы над командами уровня ниже все равно вывели бы нас в плей-офф), а в том что белорусы и сами не верили в способность обыграть топ-сборные. Увы, это настроение передалось и на решающий в борьбе за плей-офф матч со швейцарцами. Тренерские установки результат не приносили, и нервозность начала проявляться в послематчевых интервью. Нападающие показывали пальцем на защитников, опытные — на молодых, а вратарь — на критиков. Стало очевидно, что причиной неудачи стал не календарь, а общий моральный фон в команде на старте турнира. В конце концов, такое же расписание было у пробившейся в плей-офф сборной Германии. И ничего не помешало французам победить финнов, немцам — американцев, швейцарцам — чехов и канадцев. В конце концов, все идет к тому, что в следующем году нашей сборной вновь достанется такой же календарь. Опять есть объяснение невыходу в плей-офф?



Reuters

Говоря о вкладе минского «Динамо», часто отмечалось, что в этом году он, как никогда высок. Клуб многократно назывался базовым для сборной, поэтому с этой точки зрения его работу и будем оценивать. Да, 16 хоккеистов из 25 надевали в этом году форму «зубров», но так ли важно, за кого выступают эти игроки, если ни одной сыгранной тройки из «Динамо» в сборной не было. В последнем матче так и вовсе не нашлось атакующих звеньев, состоящих сплошь из игроков нашего представителя в КХЛ.

Вспомним и про вратарей: Кевин Лаланд в прошлом сезоне сыграл за «Динамо» семь матчей, Михаил Карнаухов — четыре (ни одного полного), канадец Бен Скривенс — 60. С чего вдруг Лаланд и Карнаухов должны тянуть сборную на чемпионате, если в них не верят в клубе настолько, что они выходят на лед только, когда нужно передохнуть Скривенсу? Забавно, что главным тренером «Динамо» при этом является ассистент Дэйва Льюиса в сборной Крэйг Вудкрофт. Клуб, кстати, сейчас всеми путями пытается сохранить Скривенса и на следующий сезон, что означает очередной пропущенный год для Лаланда и Карнаухова. Игнор Мильчакова и неверие в талант просидевшего весь чемпионат на трибуне Труса означают, что оснований рассчитывать на крепость вратарской линии на следующем чемпионате у нас вновь нет.



Reuters

Выше — причины того, почему нашей сборной не удалось выжать максимум из своего потенциала, но куда важнее наконец-то понять, а каков этот потенциал на самом деле. Объективно говоря, уровень белорусского хоккея сейчас не позволяет стабильно выходить в плей-офф чемпионата мира. Про чехов, канадцев и финнов и так понятно, но почему мы должны обыгрывать швейцарцев? Страну с одним из сильнейших чемпионатов в Европе, давно отлаженной системой подготовки и огромным выбором хоккеистов. Помните, как середняк местного чемпионата «Давос» разделался на Кубке Шпенглера с минским «Динамо»? Так вот, игроков из швейцарской лиги в распоряжении главного тренера сборной Патрика Фишера более трех сотен. Поэтому он безболезенно отказывается от половины хоккеистов из топ-10 бомбардирского рейтинга лиги, зная, что найдет еще с десяток такого же уровня. Помимо них Фишер может смотреть и НХЛ — в сильнейшей лиге мира хоккеистов из Швейцарии уже более десятка. Вот эта самая сборная как раз и находится на границе зоны плей-офф и, вероятно, станет нашим соперником по группе на следующем чемпионате. Поражение им точно можно считать « стыдобищем »?

Сейчас в Беларуси нет ни достаточной инфраструктуры, ни финансов для ее возведения, чтобы относить себя к восьмерке главных хоккейных стран планеты. Для того, чтобы стать в мировом рейтинге не 10-ми, а 7-ми, нам придется увеличить бюджет на развитие хоккея в разы. Чтобы попасть в шестерку — в десятки раз. Это точно того стоит?

Швейцарцы более 20 лет возводили свою систему развития хоккея. Они ошибались, учились на собственных промахах, но упорно продолжали идти вперед.

Сейчас наши молодежные и юниорские сборные дошли до элитных дивизионов чемпионатов мира, выступает там и взрослая команда. Можно сказать, что мы построили первые этажи хоккейной системы. Стоит ли из-за того, что национальная сборная не оправдала завышенных ожиданий, все ломать и снова начинать с фундамента? Думаю, сейчас точно не время.

Да и хватит уже воспринимать чемпионаты мира по хоккею, как войну. Нужно брать пример с того, как мы реагировали на поездку NaviBand на «Евровидение», когда всем просто было приятно, что хорошие белорусские ребята выступают на престижном конкурсе. Вся страна получала удовольствие и переживала за них. И нам было все равно, 12-ми они будут или 17-ми.

Нельзя забывать, что хоккей — это всего-лишь игра, и чем реже мы будем смешивать спорт с политикой, тем большее удовольствие будем от него получать.