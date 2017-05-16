По итогам жеребьевки хоккейной Лиги чемпионов соперниками гродненского «Немана» стали австрийская «Вена», швейцарский «Цуг» и финская «Ювяскюля».



Фото: Игорь Ремзик

«Вена» в этом году выиграла открытый чемпионат Австрии, «Ювяскюля» стала бронзовым призером чемпионата Финляндии, а «Цуг» проиграл в финале швейцарской лиги.

В других группах сыграют следующие квартеты:

Группа А: «Таппара», «Мюнхен», «Вольфсбург», «Банска Быстрица».

Группа В: «Комета», «КалПа», «Мальме», «Ставангер».

Группа D: «ХВ-71», «Мангейм», «Тршинец», «Эсбьерг».

Группа E: «Векше», «Либерец», «Давос», «Кардифф».

Группа F: «Берн», ТПС, «Градец Кралове», «Ноттингем».

Группа G: «Мюнхен», «Брюнэс», ХИФК, «Краковия».

Группа H: «Фрелунда», «Цюрих», «Клагенфурт», «Гап».

Матчи группового этапа пройдут с 24 августа по 11 октября. Две лучшие команды выйдут в плей-офф.