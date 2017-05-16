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Стали известны соперники гродненского "Немана" в хоккейной Лиге чемпионов
По итогам жеребьевки хоккейной Лиги чемпионов соперниками гродненского «Немана» стали австрийская «Вена», швейцарский «Цуг» и финская «Ювяскюля».
«Вена» в этом году выиграла открытый чемпионат Австрии, «Ювяскюля» стала бронзовым призером чемпионата Финляндии, а «Цуг» проиграл в финале швейцарской лиги.
В других группах сыграют следующие квартеты:
Группа А: «Таппара», «Мюнхен», «Вольфсбург», «Банска Быстрица».
Группа В: «Комета», «КалПа», «Мальме», «Ставангер».
Группа D: «ХВ-71», «Мангейм», «Тршинец», «Эсбьерг».
Группа E: «Векше», «Либерец», «Давос», «Кардифф».
Группа F: «Берн», ТПС, «Градец Кралове», «Ноттингем».
Группа G: «Мюнхен», «Брюнэс», ХИФК, «Краковия».
Группа H: «Фрелунда», «Цюрих», «Клагенфурт», «Гап».
Матчи группового этапа пройдут с 24 августа по 11 октября. Две лучшие команды выйдут в плей-офф.
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По итогам жеребьевки хоккейной Лиги чемпионов соперниками гродненского "Немана" стали австрийская "Вена", швейцарский "Цуг" и финская "Ювяскюля".
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