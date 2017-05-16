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ВВП Беларуси за четыре месяца составил 100,5 процентов

17.05.2017 20:25 — Разное | Ежедневник  
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ВВП Беларуси за четыре месяца составил 100,5 процентов

Белстатом осуществлена первая оценка валового внутреннего продукта за январь – апрель 2017 года.

Как сообщило ведомство, объем ВВП в текущих ценах составил 30,6 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 100,5% к уровню января – апреля 2016 года.

Индекс-дефлятор ВВП в январе – апреле 2017 года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 106,9%.

 
 
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Белстатом осуществлена первая оценка валового внутреннего продукта за январь – апрель 2017 года.

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